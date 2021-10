Des anciens dignitaires du régime Alpha Condé de nouveau dans le viseur des avocats du FNDC

Les avocats français du FNDC réunis au sein du cabinet Bourdon et associés ont réitéré auprès du Conseil de l’Union européenne une demande de gèle des avoir et d’interdiction de voyage et/ou de déplacement et de rapatrier des familles de 21 personnalités du régime déchu de M.Alpha CONDÉ. Selon les informations en possession du FNDC, les responsables de la situation actuelle et des crimes commis au cours de la période considérée apparaissent comme étant : Dr Ibrahima Kassory Fofana Premier Ministre/Chef du Gouvernement, Naby Youssouf Kiridi Bangoura ministre Secrétaire général à la Présidence, Tibou Camara conseiller spécial de monsieur Alpha Condé, entre autres, tous anciens ministre du gouvernement renversé le 5 septembre dernier par l’unité d’élite de l’armée guinéenne les Forces spéciales à sa tête le Colonel Mamadi Doumbouya.

Ci-joint copie du document.