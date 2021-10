URGENT : les DAAF et responsables des régies financières interdits de quitter le pays et…

Nous venons de l’apprendre, depuis le palais Mohamed V où se tient depuis ce matin une rencontre entre les Directeurs des affaires administratives et financières (DAAF) et la junte du CNRD, à avec à sa tête, le colonel Mamady Doumbouya. Comme elles l’avaient fait avec les ministres déchus, les nouvelles autorités auraient interdit à tous les DAAF et responsables des régies financières de quitter le pays. Pour cela, ils seraient sommés de déposer leurs documents de voyage au niveau du CNRD.

Pour l’instant, la rencontre entre le CNRD, les DAAF et les responsables des régies financières se tient loin des micros et des caméras.

Nous y reviendrons

