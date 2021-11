Qualification de l’enseignement supérieur : le débriefing du secrétaire exécutif de l’ANAQ

En Guinée, le système éducatif est confronté à de nombreux défis dont la baisse de la qualité d’enseignement. Dans la dynamique de résoudre cette problématique, les autorités guinéennes ont mis en place depuis 2017, l’Autorité nationale d’assurance qualité dans l’enseignement, la formation et la recherche (ANAQ). Ce samedi 6 novembre 2021, professeur Kabiné Oularé, secrétaire exécutif de cette dernière, a animé un point de presse pour faire le bilan de l’activité de son institution.

L’ANAQ qui a pour mission l’évaluation de la qualité de l’éducation et de la recherche offertes par les institutions d’Enseignement Supérieur, de Recherche Scientifique et d’Enseignement Technique et professionnel, a recensé depuis sa création 800 programmes dont seulement 153 ont été évalués à date.

Au compte de la session 2019-2020, les résultats démontrent que, « sur l’ensemble des établissements évalués au compte de la session 2019-2020, seulement 35 établissements d’enseignements supérieurs sont accrédités par l’ANAQ dont les universités privées sont en tête de liste, contre 36 établissements non accrédités pour 14 abandons » souligne professeur Kabinet.

Pour être validé par l’ANAQ, les établissements concernés ou candidats aux évaluations devront répondre à un certain nombre de qualités standards qui sont au nombre de 22, ou tout au plus remplir plus de la moitié des critères. Il s’agit, entre autres, « le programme de formation doit viser des objectifs de formation qui correspondent à la mission et à la planification stratégique de l’institution, le programme de formation doit être régulièrement dispensé et la répartition du volume horaire consacré aux activités d’enseignements, de recherche, d’expertise et d’administration des enseignants doit être également définie » enchaîne le secrétaire exécutif de l’ANAQ.

Par ailleurs, il faut noter que l’ANAQ manque de mesure coercitive pour obliger tous les établissements d’enseignements supérieurs (…) à se soumettre aux évaluations de l’institution. À l’en croire, cette décision ne figure pas parmi les prérogatives de son institution, mais sa mise en application n’est nullement pas occultée non plus, «notre rôle est de sensibiliser, faire une invite aux établissements de venir se soumettre aux différentes évaluations. Et lorsque les résultats sont publiés, cela va inciter les apprenants à faire un meilleur choix, mais ça incitera également les établissements de s’engager auprès de l’ANAQ pour être évaluer afin que leurs programmes et leurs diplômes soient reconnus au niveau national et international. Pour l’instant, nous sommes à nos débuts, mais des sanctions seront prévues à la longue » a précisé le prof Oularé.

Pour l’ouverture d’un dossier d’évaluation au sein de l’ANAQ, les candidats devront s’acquitter de la somme de 25 millions de GNF.

A noter que le professeur Kabinet Oularé, premier secrétaire exécutif de l’ANAQ est titulaire d’un doctorat en cotutelle avec l’Université d’Anvers, Belgique. Il a mené des recherches sur la médecine traditionnelle, l’ethnopharmacologie et les antioxydants. Il dirige également 5 projets de recherche et encadre plus de 26 mémoires. Auteur de 36 articles scientifiques dont 15 dans des revues internationales, il a participé à 23 rencontres scientifiques dont 12 au plan international.

Ibrahima Kindi BARRY