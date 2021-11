CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION : les candidats ont jusqu’au 22 novembre

La période de dépôt des candidatures pour être membre du Conseil national de transition (CNT) est enfin connue. Elle a été rendu publique ce samedi soir ainsi que les conditions de recevabilité des dossiers des candidats.

Les candidats au CNT ont désormais jusqu’au 22 novembre pour déposer leurs candidatures. La deadline dévoilée via un communiqué lu par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. Le même communiqué fixe également les conditions assez « strictes » de recevabilité des dossiers. Et ces derniers devront été déposés au secrétariat général du ministère de tutelle.

« Pour être recevable, chaque dossier de candidature devra comporter un acte de candidature sous forme de lettre adressée au ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, un CV, deux photos d’identité sur fond rouge, une copie de la pièce d’identité nationale, un certificat de résidence, un casier judiciaire datant d’au moins trois mois, un certificat de visite et de contre-visite, un procès-verbal signé et daté par les membres du conseil d’administration ou du bureau exécutif de la structure qui désigne, les documents constitutifs de la structure qui désigne, le dernier rapport de la structure qui désigne, le procès-verbal de la dernière Assemblée ou du congrès de la structure qui désigne et la copie de l’agrément de la structure qui désigne », a indiqué le ministre Mory Condé.

A rappeler que ce sont 81 personnes qui devront siéger au CNT, selon l’article 60 de la charte de la transition. Ce communiqué intervient alors que récemment quelques leaders politiques dont Cellou Dalein Diallo s’étaient élevés contre les 15 places attribuées aux partis politiques.

Elisabeth Zézé Guilavogui