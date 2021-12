GUINEE : l’émissaire de Joe Biden pose une condition pour accompagner la transition

Après sa rencontre avec les autorités guinéennes dont le président de la Transition et le premier ministre, mais aussi des acteurs de la société civile, le sous-secrétaire d’Etat adjoint en charge des affaires africaines, était ce vendredi devant la presse pour faire le bilan de son séjour. C’était dans l’enceinte de la résidence de l’ambassadeur des Etats-Unis en Guinée, sise à la cité ministérielle de Donka.

Au cours de son exposé liminaire, Michael Gonzales s’est voulu clair et précis. La condition pour que son pays accompagne la transition en Guinée est la publication d’un calendrier de la transition. « Lorsque le CNRD annoncera un calendrier favorable et à la population et à la communauté internationale, nous serons en mesure de soutenir et d’accompagner la transition », a déclaré l’émissaire du président américain. Et pour faciliter les choses, il dit exhorter la société civile et les partis politiques à « agir le plus rapidement possible pour mettre en place le CNT »

S’il dit avoir eu des échanges fructueux avec les responsables du CNRD et les acteurs de la société civile, Michael Gonzales réitère son appel à la junte à œuvrer en faveur d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel : « Nous exhortons le CNRD à s’engager plus publiquement à mettre en place un système pour retourner à l’ordre constitutionnel à travers l’organisation d’élections démocratiques et libres ». Mais pour y arriver, estime-t-il : « La mise en place de cette action, de ce cadre de travail situé dans le temps, permettra au CNRD de poser des actions tangibles qui nous permettront de comprendre que nous évoluons vers un processus démocratique ».

Balla Yombouno