INTERVIEW : tout sur le carême chrétien avec le Père Eugène Chérif

Ce mercredi 2 mars, les fidèles catholiques débutent le temps de carême, moment de pénitence et de reconversion. Mais cette pénitence, quel en est le sens et comment l’observe-t-on ? Pour répondre à ces questions et à d’autres, la rédaction de Ledjely.com a interrogé le Père Eugène Chérif, vicaire de la paroisse Notre-dame du mont Carmel de Labé.

D’où vient l’expression carême ?

Le mot carême vient d’une expression latine, quadresima qui veut dire la quarantaine, donc c’est par rapport au chiffre 40. C’est de là le mot tire son origine.

Pourquoi jeûne-t-on 40 jours ?

Les 40 jours font allusion à la tentation de Jésus au désert mais aussi 40 jours, en allusion aux 40 années passées par le peuple d’Israël dans sa marche à travers le désert. Mais également 40 jours de marche du prophète Elie pour arriver à la montagne du Seigneur à l’Horeb. Donc, le chiffre 40 est très symbolique pour l’église.

Le carême a souvent lieu entre février et avril, mais à des dates qui varient. Pourquoi ?

C’est Pâques qui donne l’orientation par rapport au début de carême. L’Église qui célèbre la fête de la résurrection, la Pâques, s’inscrit dans la dynamique du peuple juif. On sait que dans l’histoire, Jésus est mort pendant la fête de Pâques juive. Donc, l’église reste dans cette dynamique. C’est en fonction de cette date, de la période de la fête de la Pâques juive que l’église détermine aussi le temps de carême. Mais c’est toujours entre avril et mars.

Le carême catholique, c’est de quelle heure à quelle heure ?

Par rapport au temps de pénitence, au temps de jeûne, il n’y a pas à dire je vais faire le jeûne de telle heure à telle heure parce que l’essentiel, ce n’est pas simplement de se priver mais de voir comment je rentre en relation avec Dieu. La chronologie ne compte pas tellement. Cependant, on l’observe une fois que le jour commence le matin et jusqu’au coucher du soleil. Normalement, si on se prive, c’est de pouvoir se nourrir de la parole de Dieu, c’est ça l’essentiel. Ce n’est pas le temps, le moment, l’heure qu’on met, mais c’est ce que nous remplissons dans ce temps-là… Il n’y a pas à dire que c’est obligatoire de telle heure précise à telle autre précise.

Ça dépend de ta relation avec Dieu.

On entend souvent dire que le carême n’est pas obligatoire. Est-ce vrai ?

Ça c’est une prétention, une façon de parler et un laxisme religieux, spirituel qui est en train de s’installer. C’est vrai que depuis une certaine période, l’église a essayé d’alléger dans l’histoire de sa marche cette pratique de la pénitence pendant la quarantaine. Cependant, on retient deux jours où c’est une obligation pour tout le monde. Ces deux jours c’est le mercredi des cendres et le vendredi saint. Ces deux jours s’imposent à tout le monde. Ce qui ne veut pas cependant dire qu’en ce qui concerne les autres jours, on est libre de jeuner ou pas. Parce que les gens disent que quand question a été posée à Jésus, il a répondu : « Est-ce que les invités aux noces peuvent jeûner quand l’époux est avec eux » ? Or, l’époux c’est le christ.

Quand est ce qu’on n’est plus avec l’époux ? C’est quand nous ne sommes plus en train de vivre dans la communion avec l’époux, donc quand nous sommes pécheurs. Automatiquement, il faut qu’on rentre dans cette démarche de reconnaissance de nos péchés et de demande de pardon pour nous réconcilier avec Dieu. Et c’est tout le sens du jeûne chrétien. On jeûne parce qu’on veut entrer dans cette dynamique de relation avec Dieu, on veut rétablir l’alliance rompue par le péché avec lui. Donc on ne peut pas dire non, ce n’est pas important. C’est une obligation. Le jeûne, la prière et l’aumône sont des piliers qui vont de pair. Le jeûne fait partie du carême chrétien.

Pourquoi on ne doit pas consommer de la viande le vendredi ?

C’est en lien avec la mort du christ. Le christ est mort le vendredi et donc, on se prive de la viande en communion avec ce corps qui entre ce jour-là dans ce tombeau et donc, qui va rejaillir le dimanche de la résurrection. Et cette interdiction, c’est seulement pendant le temps de carême.

Quelles sont les autres interdictions pendant ce temps de carême ?

Comme c’est une démarche de pénitence pour nous réconcilier avec Dieu, ce qui est interdit c’est tout ce qui peut nous conduire au mal…ne pas faire le mal, ne pas insulter les autres… l’interdiction pendant ce temps de carême touche à tout ce qui peut nous séparer de Dieu, compromettre notre relation avec lui et notre relation avec nos frères et sœurs.

Qu’en est-il par exemple du mode vestimentaire des filles pendant ce temps de carême ?

Quand on regarde la bible, on voit par exemple le prophète Jonas envoyé au peuple de Ninive. Quand il annonce à chacun de prendre un habit de deuil pour se repentir et s’asseoir dans la cendre. En tout cas, il faut s’éloigner de l’extravagance. Dieu nous demande aujourd’hui d’être sobre pendant ce temps de carême, d’être sobre par rapport à nos habillements, notre coiffure, notre alimentation, et par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire.

Cependant, je le dis toujours, ce n’est pas le fait d’enlever les mèches, de ne pas porter les pantalons ou tel habit qui va montrer que tu es en train de te repentir. Certes cela peut y contribuer, c’est un signe. Mais ce qui montre que tu es en train de te repentir réellement, c’est le cœur qui change et qui s’inscrit dans la dynamique du bien. Quand on renonce à certains habits, qu’est-ce que nous mettons à la place de ce renoncement ? Est-ce que c’est du fond de notre cœur ? Est-ce que c’est pour rentrer dans notre relation avec Dieu ? L’essentiel n’est pas de regarder l’apparence parce que c’est ce que Dieu nous dit : « Ne déchirez pas vos vêtements, c’est de déchirer votre cœur ».

Quel est votre message à l’endroit des fidèles chrétiens ?

L’unique message que je peux faire passer à nos frères chrétiens, c’est de vivre ce temps dans la sincérité comme Jésus nous l’a dit. C’est dans le secret de notre cœur que nous pouvons rencontrer Dieu et Dieu, ce n’est pas l’apparence qu’il regarde, ce qu’il regarde c’est le cœur. Alors, essayons de mettre à nu notre cœur devant Dieu, en déchirant notre cœur de toutes ces couvertures qui nous empêchent de vraiment vivre en harmonie avec lui, en harmonie avec nos frères et sœurs qui sont là. La haine, l’orgueil, la diffamation, l’égoïsme, on essaye de déchirer toutes ces couvertures pour que notre cœur puisse retrouver réellement sa pureté originelle, parce que le temps de carême, c’est l’opportunité du retour envers Dieu. Alors, faisons en sorte de marcher dans la vérité, la sincérité pour rencontrer Dieu et rencontrer nos frères et sœurs.

Propos recueillis par Elisabeth Zézé Guilavogui