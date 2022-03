Dr. Makalé Traoré appelle le colonel Doumbouya à « sortir par la grande porte »

Ces derniers jours, la Transition guinéenne fait face à un certain bégaiement. La gestion des choses par le CNRD, perçue par certains comme cavalière, suscite des inquiétudes au niveau de quelques acteurs. Dans ce contexte, la diffusion récente d’un projet de chronogramme qui situe la durée de la Transition à 4 ans, n’arrange les rapports entre les autorités et ceux qui ont des appréhensions. Mais à en croire Dr. Makalé Traoré, président du parti PACT, il n’est pas encore pour dissiper les doutes et les malentendus. Il suffirait, dit-elle, chez nos confrères de FIM FM, que le président de la Transition, sorte de son mutisme pour dévoiler aux Guinéens le cap vers lequel le pays s’achemine. Au-delà, la responsable politique appelle le colonel Mamadi Doumbouya à faire en sorte de sortir de tout ça par la « grande porte ».

« Il faut que le colonel (Mamadi Doumbouya, ndlr) fasse une conférence de presse pour rendre compte de ce qui est fait jusqu’à maintenant. S’il ne fait rien, il va créer un désamour entre nous », dit clairement Dr. Makalé Traoré. Or, tient-elle à faire savoir au président de la Transition : « Malgré tout ce qu’on a pour lui comme amour, nous aimons ce pays plus que lui et je pense que lui-même il aime ce pays plus que sa personne ».

Selon l’ancienne Directrice de campagne du RPG, les Guinéens ont besoin d’avoir une boussole sur la conduite de la transition. « Qu’il soit courageux et qu’il nous dise ce qu’il en est. Ce qu’on dit aujourd’hui, c’est comme un livre qu’on écrit. Il faut qu’il se prépare à sortir par la grande porte », a-t-elle suggéré.

Elisabeth Zézé Guilavogui