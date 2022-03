RPG : confusion autour de la convention

Qu’en est-il de la convention du RPG-arc-en-ciel annoncée pour le 31 mars 2022? Sera-t-elle effective ou pas? Ces questions à priori saugrenues sont pourtant des plus légitimes au regard de la confusion qui règne dans les rangs de l’ancien parti au pouvoir. En effet, si un communiqué du Secrétaire général, en date du 19 mars dernier, annonce bel et bien l’organisation de la convention à la fin de ce mois, un autre signé cette fois par Akim Zézé Koïvogui, premier secrétaire à l’organisation de la Direction nationale du parti, dit qu’aucune « convention n’est prévue à date« . En pareille circonstance, à quoi s’attendre à la date du 31 mars? Difficile de répondre à cette question. Surtout quand on ajoute que l’auteur du second communiqué assimile la mise en place du Conseil exécutif provisoire à une « violation flagrante des Statuts et Règlement intérieur du parti« .

Les deux communiqués ci-dessous

Elisabeth Zézé Guilavogui