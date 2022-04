Convention de Guinée Unie : Malick Sankhon plébiscité la tête du parti qu’il a créé

Après sa démission au RPG-AEC, l’ex-directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a été plébiscité ce mercredi 06 avril 2022, à la tête de son parti Guinée unie(G.U) lors d’une convention tenue en haute banlieue de Conakry.

A l’entame de ses propos, Sèkhouna Sylla, secrétaire général du parti donné les réelles motivations de leur retrait au RPG Arc-en-ciel : « Nous avons conquis le pouvoir mais les cadres du parti La Cause Commune ont été ignorés dans l’exercice dudit pouvoir, sans aucun poste électif et administratif autre que celui de Directeur Général de la CNSS. Nous avons, malgré la frustration, tenu à sauver notre coalition RPG arc-en-ciel, contre l’appétit de certaines personnes animées de I’unique volonté de s’en servir, au détriment de nos idéaux fondateurs. La Cause Commune n’est pas un invité à la coalition RPG arc-en-ciel, elle en est membre fondateur. Aujourd’hui, la désignation unilatérale d’un comité exécutif provisoire à la tête du R.P.G arc-en-ciel, après multiples tentatives de les faire revenir à la raison, et l’organisation d’une convention précipitée prouvent suffisamment l’ampleur et la profondeur de la trahison. Dès lors, il s’agit désormais de procéder à l’examen et à l’amendement des statuts et règlements intérieurs d’un nouveau parti politique, que nous avons voulu appeler la Guinée Unie (la G.U), au nom duquel nous allons librement exercer nos droits en tant que citoyens et militants, dans le strict respect des lois de la République ».

Les congressistes ont à l’unanimement, et en toute connaissance, amendé et adopté les statuts et règlements intérieurs de ce rassemblement politique et choisi Malick Sankhon comme président du parti Guinée Unie (G.U).

C’est pourquoi le secrétaire général dudit parti dans sa communication dira : « Désormais, cette date sera gravée en lettres d’or dans les annales de l’histoire du processus démocratique de notre pays car, l’on retiendra, pour la postérité, qu’à cette date et sur ces lieux, des Guinéennes et Guinéens, de divers horizons, épris de liberté et de progrès, se sont retrouvés pour bâtir un parti, avec de grandes ambitions, à la dimension des multiples attentes de nos compatriotes et des énormes défis qui nous interpellent. Nous devons porter très haut les couleurs et valeurs de notre parti aux différentes élections communales et législatives sur toute l’étendue du territoire. Ce pari est possible, car à cœur vaillant, dit-on, rien n’est impossible. De Kankan à N’Nzérékoré, en passant par le Grand Sankaran ».

S’adressant à ses militants, Sekhouna Sylla dira : « Nous ne laisserons aucun centimètre carré où nos pieds ne passent et repassent, pour toucher tous nos compatriotes, pour tendre la main fraternelle à tous les Guinéens et Guinéennes de tous les bords, de toutes les communautés et de toutes les confessions, bref le Guinéen tout court, tel que nous le comprenons et le voulons au sein de notre famille politique ».

Selon Sékou Kader Diané, vice-président, c’est un choix qui fait l’unanimité au sein dudit parti. « Aujourd’hui, il était question d’amender les textes du parti, un parti déjà existant. Il s’agissait aussi l’un dans l’autre de façon unanime depuis plus d’un mois, nos bases a travaillé de l’intérieur du pays à Conakry, c’était pour entériner quelque chose. De façon générale, Malick Sankhon, a été plébiscité de tous. Vous avez entendu des discours des congressistes tout à l’heure, pour dire que c’est des actes posés dans le passé qu’aujourd’hui de façon unanime que Malick Sankhon a été plébiscité déjà à la tête de ce parti. Donc, en quelque sorte en leitmotiv à tout cela, c’est ce que c’était pour réviser les textes qui avaient été déjà faits par les bases des 33 préfectures et les 5 communes de Conakry », a-t-il assuré.

