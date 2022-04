C’est le siège du gouvernorat de Conakry qui a accueilli hier lundi 11 avril 2022, la cérémonie de lancement des assises foraines au compte des cinq communes de la capitale guinéenne et de la commune de Kassa. S’inscrivant dans le cadre du démarrage des opérations des Assises nationales, la cérémonie était présidée par le premier ministre, Mohamed Béavogui et a connu la présence notamment des deux co-présidents du Conseil national des Assises, respectivement, El Hadj Mamadou Saliou Camara et Monseigneur Vincent Coulibaly.

Dès son discours de bienvenue, la gouverneure de la ville de Conakry a ressorti l’enjeu principal de ces assises. « Il est temps pour les Guinéens de se mettre à table, face-à-face pour parler de tous les problèmes, de tous les maux, de toutes les frustrations et de toutes les incompréhensions pour qu’enfin, nous puissions nous pardonner, pour être unis et prospères », a indiqué en effet M’Mahawa Sylla. Qui note au passage que le moment est aujourd’hui particulièrement opportun pour aborder ces questions : « Nous sommes à un moment de refondation pendant lequel il est encore possible de retracer une partie de notre histoire grâce à la clairvoyance de Monsieur le Président colonel Mamadi Doumbouya ».

Relayant également le message du président de la Transition, le premier ministre sollicite aussi des Guinéens qu’ils s’unissent pour donner la chance à la paix. L’unité étant par ailleurs à ses yeux la condition sine qua non du développement du pays. « Ce que le colonel Mamadi Doumbouya nous demande c’est de nous entendre, construire la Guinée de demain parce que la refondation de ce pays ne se fera par personne d’autre que par nous les Guinéens ».

Revenant ensuite aux assises proprement dites, le premier ministre souligne qu’elles « nous permettront de nous pardonner, de nous parler, de nous regarder en face et de regarder dans la même direction. C’est de nous entendre pour construire la Guinée de demain. Pour faire la refondation de ce pays et pour cette refondation il faut qu’on le fasse de façon consensuelle, de façon inclusive et de façon participative. Il faut regarder notre histoire, nous regarder nous-même, accepter que nous sommes tous frères et sœurs ».

L’unité nationale est la seule condition que la Guinée doit satisfaire pour son décollage économique, à en croire le PM. « Ce pays est béni de Dieu, nous avons tout ce qu’il faut comme ressources. Nous avons tout ce qu’il faut de foi islamique et chrétienne pour avancer et faire de notre pays un beau pays. Un pays de paix, un pays de partage, un pays où on mange bien, on se soigne bien. Et cela est possible et très vite, ça ne dépend que de nous. Mais pour cela, il faut qu’on se regarde en face et qu’on puisse se dire oui il y a eu des choses bons et moins bons », estime Mohamed Béavogui.

Quant à lui, Monseigneur Vincent Coulibaly, archevêque de Conakry, par ailleurs un des co-présidents du Conseil national des assises (CNA), il fait appel à la métaphore du maçon pour démontrer la nécessité pour les Guinéens de s’entendre au-delà de leurs obédiences politiques, de leurs origines communautaires et des péripéties de l’histoire. Nous souhaitons que chacun prenne conscience que chaque Guinéen est un maçon pour la construction de notre pays. Dieu nous a donné ce pays et il veut que nous le construisions. Nous sommes des maçons et si ce sont des maçons qui construisent la même maison, ils doivent pouvoir se parler, doivent pouvoir aller dans la même direction. Mais s’ils sont là, que chacun fait ce qu’il pense, chacun dans son sens, le mur ne sera pas droit. Il aura des fissures », estime le leader religieux.

Balla Yombouno