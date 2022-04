Guinée : un cadre de l’UFDG invite la CRIEF à sanctionner lourdement « les malfaiteurs » pour servir d’exemple

Plusieurs anciens ministres dont Kassory Fofana et Dr Mohamed Diané sont placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry depuis le 6 Avril dernier. Ces anciens dignitaires sont accusés par la CRIEF de « détournement de fonds publics et de blanchiment d’argent ». Une action salutaire du point de vue d’Abdoulaye Bah, ancien président de la délégation spéciale de Kindia, qui, l’année dernière, séjournait également dans la même prison pour « fabrication d’armes de guerre ».

Selon celui qui est chargé, en outre, de l’animation et du marketing de L’UFDG, ce que la CRIEF a fait, en conduisant ces anciens dignitaires du régime déchu d’Alpha Condé en prison est « salutaire et encourageant ». Il demande ainsi à ce que la justice guinéenne soit courageuse pour que « ces bandits et ces criminels d’État au col blanc puissent rendre des comptes au peuple ».

Par ailleurs, l’ancien prisonnier politique d’Alpha Condé espère que cette procédure judiciaire intentée contre les anciens ministres puisse être une bonne leçon pour tout politicien, y compris ceux de l’UFDG qui aspirent à gouverner ce pays. « Il faut châtier les malfaiteurs pour que nous soyons effrayés de sorte qu’en venant aux affaires, nous savons que la justice existe en Guinée et que le moindre écart dans la gestion des affaires publiques peut amener au cachot. Kassory Fofana et Dr Mohamed Diane, Koulibaly et tant d’autres ont mal géré. C’est important que ces gens rendent des comptes aux Guinéens», indique l’ancien maire de la commune de Kindia.

Une chose dont Abdoulaye Bah est plus que jamais sûr, c’est que « quiconque a côtoyé Alpha Condé dans sa gestion politico-administrative, si vous recherchez un peu, vous trouverez des malversations financières ». Pour lui, c’est systématique puisque, d’après lui, la CRIEF ne peut pas plaisanter en les envoyant dans le cachot. « Elle a sûrement quelques éléments. Ces jeunes juges peuvent démontrer avec preuve à l’appui que kassory Fofana et son système d’Alpha Condé sont coupables des plus gros crimes économiques dans ce pays depuis 1958».

Aliou Nasterlin