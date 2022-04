CNT : les conseillers adoptent le rapport des missions de collecte des avis des populations

La plénière du Conseil national de la transition (CNT) de ce jeudi, 21 avril 2022 était axée sur l’examen, l’amendement et l’adoption du rapport final des missions de collecte des avis des populations à l’intérieur du pays. La rencontre qui s’est tenue à huis-clos a réuni 73 des 81 membres du CNT.

Après plus de 5 heures de débats à l’abris des micros et caméras, le porte-parole du CNT Yamoussa Sidibé, en a fait le compte rendu, au terme de la réunion. « Au terme de la tournée (que les conseillers ont effectuée à l’intérieur du pays), des rapports ont été élaborés par des différentes missions et une commission de synthèse a été mise en place par le CNT qui devait centraliser les différents rapports. Alors, la plénière d’aujourd’hui était pour examiner ce rapport final, amender si cela était nécessaire et puis l’adopter », a-t-il expliqué.

Et sans surprise, le rapport de 60 pages, « après les amendements apportés par les uns et les autres, a été adopté », a indiqué M. Sidibé.

Si la tournée dont il est question avait suscité une certaine controverse, le porte-parole en a profité pour réaffirmer qu’elle était bel et bien nécessaire. Mieux, c’est cette tournée et le rapport qui en a résulté qui démarqueront la Transition en cours. « On a voulu que cette transition ne ressemble pas aux autres transitions ; on a voulu que cette transition soit à l’image de ce qu’attendent les Guinéens. Alors, les Guinéens se sont exprimés sur ce qu’ils attendent de cette transition, sur comment ils voudraient que cette transition soit menée. Ce sont ces différentes directives qui se trouvent dans ce rapport final qui a été adopté aujourd’hui et qui va être une sorte de boussole pour les conseillers nationaux pendant cette transition », souligne Yamoussa Sidibé.

Il faut signaler que sur les 73 conseillers présents 4 ont voté contre le rapport des missions de collecte des avis des populations à l’intérieur du pays.

Une autre plénière est prévue dans les jours qui viennent pour la présentation dudit rapport final.

N’Famoussa Siby