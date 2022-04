THIERNO SAIDOU DIAKITE : « Lappé Bangoura ne peut pas être entraîneur assistant »

Dans l’après-midi d’hier jeudi, le comité de sélection du Conor a dévoilé son verdict dans le choix de l’entraîneur du Syli national de Guinée. Et c’est Kaba Diawara qui a émergé du lot. A la suite du choix porté sur celui qui a conduit l’équipe guinéenne à la dernière CAN, ledjely.com a tendu le micro au consultant sportif, Thierno Saïdou Diakité, pour notamment aborder avec lui les défis qui attendent le nouveau sélectionneur. Mais il en a profité pour se prononcer sur l’éventualité que Kanfory Lappé Bangoura, un des candidats malheureux puisse composer avec Kaba Diawara, le staff technique du Syli national. Selon Tino Diakité, il est très peu probable que Lappé Bangoura consente à jouer le rôle de l’assistant, dans la mesure où son diplôme le prédispose à être entraineur principal.

Kaba Diawara vient d’être nommé sélectionneur du Syli national. Quel sentiment cela vous inspire ?

Nous allons nous en remettre à la décision du comité de sélection. Sur les 4 candidats, Kaba Diawara a obtenu les faveurs du comité. Nous allons donc lui souhaiter bonne chance avec le ferme espoir que notre pays va se qualifier pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Pas seulement se qualifier, mais aussi réaliser un très bon parcours au cours de cette compétition.

Au-delà de la qualification pour la CAN 2023, quel est le grand chantier qui attend Kaba Diawara ?

C’est la reconstruction du Syli national. En termes de palmarès, depuis cinq mois, au classement mensuel de la FIFA, nous sommes toujours 15ème au niveau Afrique. Ça veut dire que la Guinée n’est pas encore dans l’élite du football continental. Donc, il y a la reconstitution du Syli national, parce que beaucoup de joueurs de notre sélection sont presque en fin de cycle. Il faut donc assurer rapidement la relève et préparer les échéances. Déjà au mois de mai, on a une journée. Nous devons nous déplacer en Égypte pour le match aller et au mois de juin aussi, nous recevons le Malawi et l’Éthiopie au compte des 2ème et 3ème journées des éliminatoires.

Pour ce nouveau challenge, quelles suggestions pourriez-vous faire au nouveau sélectionneur du Syli ?

Je vais lui suggérer d’être très sérieux dans le choix des joueurs qui vont constituer l’équipe nationale et de ne pas faire preuve de laxisme ou de légèreté dans la conduite de l’équipe. Et il faut surtout beaucoup cultiver un état d’esprit afin que les joueurs soient très engagés, avec un esprit de conquête et de gagneur. Il faut donc qu’ils soient des compétiteurs à toute épreuve pour honorer les couleurs nationales.

Lappé Bangoura pourrait-il composer avec Kaba Diawara pour la conduite du Syli ?

J’ai suivi l’interview de Lappé et je le connais depuis les années 90. En fait, Kanfory Lappé Bangoura est l’entraîneur qui a le diplôme le plus élevé en Guinée. Il a une licence A FIFA alors que Kaba Diawara détient un brevet. Donc, du point de vue de son statut, il ne peut pas être entraîneur assistant. Le niveau de son statut est d’être entraîneur principal d’une équipe nationale.

Propos recueillis par Elisabeth Zézé Guilavogui a