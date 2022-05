TRANSITION : Ousmane Gaoual Diallo trouve que le chronogramme de 39 mois est réaliste

Alors que l’ANAD avait proposé 15 mois pour un retour à l’ordre constitutionnel, le président du CNRD a pour sa part proposé 39 mois. Si cette dernière proposition est déjà décriée au sein de l’opinion, pour le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, elle est raisonnable au vu des activités à entreprendre.

« Quand on dit que c’est 30 mois, aujourd’hui avec l’établissement du fichier d’état civil, nous avons déjà des partenaires techniques et financiers qui disent que pour faire ça ils peuvent accompagner la Guinée, des ressources sont disponibles. Et ça dure entre 24 et 30 mois. L’expérience est déjà ailleurs, ils l’ont déjà fait. Si l’établissement du fichier d’état civil qui permet d’extraire un fichier électoral est plus acceptable par les acteurs, si ça dure 30 mois, ça veut dire que pour dérouler tout le processus électoral il y a 9 mois. Est-ce que c’est trop ? », a-t-il interrogé dans l’émission Mirador de FIM, où il était invité ce matin.

Selon lui, le chronogramme de 15 mois de l’ANAD avec l’idée de réviser à la marge ne tient pas. « La seule manière de le tenir, c’est de maintenir le fichier tel qu’il est. Or, nous avons failli perdre nos vies pour ça. Et, il y a eu de nombreuses victimes (…) A l’instar de tous mes collègues de l’UFDG, j’ai souffert en contestant ce fichier », a déclaré Ousmane Gaoual Diallo.

Et d’insister : « Il faut rédiger un cahier de charges. Ça peut prendre minimum un mois. Il faut recruter un opérateur technique, la procédure rapide, c’est trois mois et la procédure longue, c’est 6 mois. Parce qu’il faut faire un appel d’offres. Ça trouve que vous avez déjà consommé au moins 7 mois. Ensuite, l’opération propre de la révision ça dure 6 mois, ça fait déjà 12 mois. Il faut un mois pour afficher la liste électorale, éventuellement un mois pour intégrer. Cela fait 14 mois sans compter la campagne électorale ».

Elisabeth Zézé Guilavogui