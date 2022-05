ACCÈS AUX IMMEUBLES : un activiste plaide en faveur des personnes handicapées

En Guinée, les personnes en situation de handicap sont confrontées à des difficultés d’accès aux immeubles. Pour y remédier, Elhadj Ousmane Ly, activiste et défenseur des droits des handicapés, interrogé par Ledjely, formule des plaidoyers auprès de l’Etat pour le bien de cette couche vulnérable.

« Je suis engagé pour la cause des personnes handicapées parce qu’elles doivent mériter toute l’attention possible. L’objectif pour moi est de participer activement à améliorer leur cadre de vie afin qu’elles puissent s’épanouir au même titre que celles qui ne vivent pas avec un handicap », dit-il.

Plus spécifiquement, ce plaidoyer vise à améliorer l’accessibilité des personnes en situation de handicap à l’intérieur des immeubles. « Il faut continuer à attirer l’attention du gouvernement pour une meilleure prise en compte de la situation dans la construction des immeubles », préconise l’activiste.

Pour aboutir à de meilleurs résultats, Elhadj Ousmane Ly estime que la tâche doit être élargie à d’autres départements : « Nous devons participer auprès du ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des personnes vulnérables dans ses démarches (divers chantiers et travaux). Il faut également l’implication du ministère des Infrastructures et des Transports, le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire et tant d’autres pour atteindre les résultats escomptés ».

Engagé auprès de la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FEGUIPAH), des structures de l’Etat et des institutions, Elhadj Ousmane Ly fait de la défense des personnes vulnérables notamment, celles en situation de handicap, son talon d’Achille.

Ibrahima Kindi Barry