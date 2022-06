ELIM. CAN 2023 : Naby Keïta sort le Syli national du piège malawite

Après sa défaite face aux Pharaons d’Egypte (1-0), le 5 juin dernier, le Syli national de Kaba Diawara tient sa première victoire dans la campagne qualificative pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) en Côte d’Ivoire. Au compte de la seconde journée, l’équipe guinéenne recevait ce jeudi dans l’enceinte du stade Général Lansana Conté de Nongo, son homologue du Malawi. A l’arrivée, les joueurs guinéens l’emportent sur le score de 1-0. But marqué dans le temps additionnel par le sociétaire de Liverpool, Naby Keïta, capitaine de l’équipe.

Il faut dire en effet que si les joueurs guinéens ont outrancièrement dominé la rencontre, ils ont cependant mis du temps à concrétiser cet avantage en termes de possession du ballon. Certes, deux buts du Syli national inscrits respectivement par Yacouba Gnagna Barry et Sehrou Guirassy ont été refusés par l’arbitre. Et même, plus personne n’y croyait plus. On s’acheminait donc vers un match nul que recherchaient manifestement les joueurs malawites quand, à la 92 minute, Naby Keïta, prenant ses responsabilités, est allé inscrire le but libérateur.

Ainsi donc, après sa défaite face aux Egyptiens, la Guinée se relance dans ce groupe où désormais tout le monde demeure à égalité en termes de points. En effet, dans l’autre match qui opposait les Ethiopiens aux Pharaons, l’équipe de Mohamed Salah a été battue sur le score de 2-0. Ce qui fait que désormais, chacune des équipes, avec une une victoire et une défaite, compte 3 points.

Ledjely.com