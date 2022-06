C’est un concept qui parie sur les préconisations orientées vers la consommation des fruits et légumes. Situé au quartier Coléah, dans la commune de Matam, précisément en face du lycée Coléah, le ‘’Panier’’ a été officiellement inauguré ce samedi 18 juin 2022. Inauguration qui a donné lieu à une cérémonie à laquelle le maire, Ismaël Condé, a pris part.

Les fruits et légumes frais que le ‘’Panier’’ propose à ses clients sont fournis par des producteurs locaux. « Nous faisons toutes sortes de transformation de produits locaux. Notre objectif c’est de faire consommer le maximum de fruits par les Guinéens pour améliorer leur santé. (…) Notre particularité est que nous nous faisons des repas frais et nous mettons vraiment en place des régimes qui permettent aux personnes d’améliorer leur santé. Nous essayons de produire le maximum de produits naturels en n’ajoutant zéro sucre à nos produits, et pas de produits gras non plus », explique Marie Zado Guilavogui, propriétaire du magasin.

Et cette initiative, les producteurs locaux espèrent en tirer des profits. « Cela encourage déjà les producteurs à redoubler davantage la production en sachant qu’il y a un magasin qui assure la promotion et la visibilité des produits locaux », note ainsi Gabriel Guilao, un producteur local qui collabore déjà avec le magasin.

L’approche est d’autant plus prometteuse que les clients qui ont goûté les premiers fruits et légumes proposés par le ‘’Panier’’ ne tarissent pas d’éloges. « J’avoue que j’ai été très bien accueilli et les fruits que j’ai goûtés ont été bien faits. Je pense que je vais recommander le magasin à mes amis », confie ainsi Daouda Diawara. Pour sa part, Idrissa Diakité dit avoir « trouvé son plaisir avec les fruits naturels transformés sur place ». Estimant que le concept « est très bien », Zouliathe estime de son côté, « qu’il fallait y penser ». Elle note tout particulièrement la vocation sanitaire qui sous-tend le concept. Vu qu’il « est préférable de consommer le bio par rapport aux produits industriels dont on ne connaît pas forcément la provenance ».

Venu avec son cabinet à la cérémonie d’inauguration, le maire de la commune de Matam, tient lui aussi des propos flatteurs. « Je suis très satisfait de ce que j’ai vu ici aujourd’hui, parce que ce restaurant a plusieurs avantages. En premier lieu, c’est un restaurant qui marche exclusivement avec les produits locaux. Ce qui permet de donner un coup de pouce aux producteurs locaux. Nous voyons chaque fois nos mangues pourrir, nos bananes et ananas pourrir, aujourd’hui on a une structure qui a mis en place un restaurant qui va mixer tous ces fruits pour donner un très bon cocktail que j’ai déjà goûté », confie Ismaël Condé

Pour toute information, contacter le 611-22-22-77

Balla Yombouno