Mamadi Doumbouya répond à ceux qui l’accusent de vouloir écarter Cellou Dalein et Sidya Touré

Dans le premier numéro d’un nouveau magazine de la Présidence, lancé ce vendredi 22 juillet 2022 par la Direction de la communication et de l’information, le colonel Mamadi Doumbouya a répondu à ceux qui l’accusent d’avoir créé la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), dans l’unique but d’écarter des potentiels candidats à la prochaine présidentielle, en l’occurrence Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré.

S’exprimant sur le sujet, le président de la transition a assuré que « répondre de sa gestion de la chose publique et aller aux élections pour solliciter le suffrage des Guinéens » sont deux choses qui sont totalement différentes. À en croire donc le président du CNRD, son souhait de savoir « ce qui a été fait ces dernières années, des biens qui appartiennent à vous, à moi et à tous les Guinéens, comment ces biens ont été administrés » ne de devrait nullement constituer un handicap pour l’éligibilité ou l’inéligibilité d’un candidat. « Et il revient à la justice de déclarer telle ou telle personne éligible ou inéligible. Je ne m’ingère pas dans le travail de la justice. Ce n’est ni mon intention ni mon travail. La justice encore une fois, sera la boussole de cette transition, et j’y tiens comme à la prunelle de mes yeux », a-t-il réaffirmé.

À la question de savoir s’il a un candidat qu’il compte aider pour le remplacer à la magistrature suprême du pays, l’ancien patron du Groupement des forces spéciales a assuré : « Le seul candidat que je suis prêt à parrainer, c’est le peuple de Guinée ».

Aliou Nasta