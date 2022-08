Appel d’offres/National : Fourniture et livraison sur site d’équipements post-récolte en quatre lots

Description

Avis d’Appel d’Offres National (AAON)

Avis d’Appel d’Offres National – Cas sans pré qualification

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget exercice 2022 des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de fourniture et livraison sur site d’équipements post-récolte en quatre lots.

Les différents articles seront fournis sur les sites indiqués par la Direction Nationale du Service National de Conditionnement des Produits Agricoles, dans un délai d’un mois.

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les équipements. Aucune offre par variante ne sera prise en compte.

La participation à cet Appel d’Offres national ouvert tel que défini aux articles 20 et suivants du Code des marchés publics concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres National ouvert et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 51 du Code des Marchés Publics.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du service de passation des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage sis à Conakry BP 576, Conakry, Guinée Tél : 622 67 27 21; email : kstraore@magel.gov.gn et prendre connaissance des Dossiers d’Appel d’Offres du lundi au Jeudi de 9H à 16H30 mn et le vendredi de 9H à 12H.

Les exigences en matière de qualification sont : (Voir le Dossier d’Appel d’Offres pour les informations détaillées).

Une redevance de 0.60% sera payée à l’ARMP par le titulaire du marché dont les modalités sont définies par voie réglementaire.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Dossiers d’Appel d’Offres complets en français à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de : deux millions (2 000 000) de Francs Guinéens. Le montant est réparti comme suit :

50% au compte N°41 110 71 « Receveur central du trésor » ; 30% au compte N° 201 1000 407 de l’ARMP ouvert à la BCRG ; 20 % au compte de l’autorité contractante par un versement au comptant.

Le Dossier d’Appel d’Offres sera immédiatement remis aux candidats après présentation des reçus de versement.

La date limite de dépôt des soumissions est fixée pour le 30 Août 2022 à 11 heures 30.

Les dossiers de soumission doivent être obligatoirement soumis en ligne sur la plateforme de gestion des appels d’offres du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage à l’adresse: https://offre.magel.gov.gn.

En plus des dépôts en ligne qui sont obligatoires, les candidats peuvent également déposer la version physique des offres rédigée en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat Central du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage.

Le dépôt physique est fait à l’adresse indiquée ci-dessus.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et dates ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes le cas échéant, en présence d’un observateur indépendant et des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis le 30 août 2022 à 12 heures 00 dans la salle de réunion du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, quartier Almamya, commune de Kaloum, Conakry, République de Guinée.

Les offres devront comprendre une garantie de soumission d’un montant de : Quarante millions (40 000 000) de francs guinéens. Cette garantie demeurera valide pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité des offres.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de leur date limite de soumission.

Conakry, le 02 août 2022