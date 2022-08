DIGITALISATION DE L’ÉTAT-CIVIL EN GUINÉE : un projet pilote lancé dans dix communes

Ce lundi, l’Union européenne en collaboration avec Enabel et le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a organisé une conférence de presse. L’objectif pour eux était d’échanger avec les médias autour du Projet pilote d’amélioration du système d’état-civil par l’effet catalyseur de la digitalisation.

Renforcer le cadre institutionnel et opérationnel du système d’état-civil afin de prendre en compte les modifications liées à la digitalisation, tel est l’objectif du Projet pilote d’amélioration du système d’état-civil par l’effet catalyseur de la digitalisation, démarré en avril 2021. Financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par l’Agence belge de développement (ENABEL), ledit projet qui s’étend jusqu’à mars 2024 a pour le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation toute son importance. Car la digitalisation de l’état-civil donne une identité légale à une personne et permet d’obtenir des statistiques qui permettent de procéder à la planification et au développement durable. « Sur le plan africain, il y a une recommandation qui est faite à tous les niveaux pour que l’état-civil puisse vraiment être le référentiel d’un certain nombre de choses. Aujourd’hui, nous vous parlons de l’état-civil pour faire le recensement de l’Etat à caractère administratif mais nous sommes même dans l’optique d’aboutir à un fichier, puis de partir de là pour un fichier électoral. Nous sommes dans ces réformes qui sont engagées et qui permettent au final d’avoir un état-civil fiable, crédibilisé », a expliqué Moustapha Kobélé Keita, secrétaire général du ministère.

Le projet pilote comprend la création d’une application qui entend numériser les différents actes afin d’obtenir des documents fiables et sécurisés par un QR Code et des codes barres entre autres. Pour accéder au menu du site, les agents (au nombre de trois) doivent tout d’abord s’identifier avant de passer à la numérisation. Déjà en cours d’expérimentation dans dix communes pilotes, l’application devrait permettre de voir si le système qui est entrain d’être mis en place répond favorablement à la migration voulue.

Selon Zoé Alado-Anka, cheffe du projet pilote, la Belgique ayant franchi ce cap apporte donc son expertise à la Guinée via Enabel. « L’idée est de créer une base de donnés centrales pour digitaliser tous les actes d’état-civil, c’est-à-dire les actes de naissances, de mariages, de décès, d’options de divorce et tous les jugements supplétifs », a-t-elle précisé.

Le projet financé par l’UE dans le cadre du Fonds fiduciaire d’urgence prévoit intervenir dans dix communes pilotes des régions de Conakry, Kindia, Mamou ainsi que les consulats de la Guinée à Paris et à Bruxelles.

Elisabeth Zézé Guilavogui