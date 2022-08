La date de l’ouverture du procès des massacres du 28 septembre « sera connue le 6 septembre prochain »

L’annonce vient d’être faite suite à une audience avec le ministre de la Justice et des Droits de l’homme garde des Sceaux ! Au cours d’une rencontre, en effet, ce vendredi 19 août avec l’Association des victimes, parents et amis du 28 septembre (AVIPA) et les avocats des victimes, Alphonse Charles Wright a promis que la date de l’ouverture du très attendu procès des massacres du 28 septembre 2009 au stade éponyme de Conakry sera connue au début du mois prochain.

Cette annonce est une lueur d’espoir pour l’AVIPA. « Nous sommes vraiment ravis de savoir que les choses avancent très bien et que le ministère est en train de travailler sérieusement pour que ce procès ait lieu », a déclaré la présidente de l’association, Asmaou Diallo.

La délégation de l’AVIPA s’est également réjouie de l’état d’avancement des travaux des locaux qui doivent abriter ce procès : « Il y a un grand avancement parce qu’à 90% les travaux sont exécutés et nous sommes très sûrs que le procès aura lieu du moment où on aura la date et j’en suis sûre que le programme sera respecté. On attend en tout cas la date qui sera donnée le 6 du mois prochain. Et lorsqu’on la date sera donnée, je suis sûr que les choses vont aller aussi vite que possible. C’est sûr qu’on aura ce procès et le peuple de Guinée sera content ».

Au cours de cette rencontre, l’avocat des victimes a, pour sa part, formulé trois demandes :

Solliciter la participation au comité de pilotage ;

Présence de tous les inculpés ;

Aspect sécuritaire pour la protection des victimes et toutes les parties à ce procès.

Balla Yombouno