ENVIRONNEMENT : le lac de Sonfonia menacé de disparition !

Le Lac de Sonfonia situé dans la commune de Ratoma, non loin de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia qui faisait la fierté des riverains notamment les citoyens qui pratiquent l’agriculture ou encore la pêche aux alentours perd petit à petit, est de plus en plus menacé d’assèchement. Alors que la saison pluvieuse finit à peine, ce lac montre déjà une image très inquiétante. Une situation qui est sans doute symptomatique des effets du changement climatique. Mais à coup sûr, il y a aussi là l’effet de l’action des riverains qui viennent y déverser les ordures.

Le lac est envahi par des bouteilles vides, des sachets plastiques…bref des déchets de tous types. On s’en aperçoit en étant dans son véhicule. Cette lente agonie du lac, Mamadou Dian, qui lave des véhicules dans les environs, la vie au quotidien. « Le lac est en voie de disparition. On y jette les ordures de toutes sortes. Mais tu ne peux pas en parler, au risque de te faire insulter », indique ce citoyen.

Thierno Mountaga Diallo, lui, pratique l’agriculture à côté. La quarantaine et ayant longtemps côtoyé le lac, il a désormais une certitude : « Je peux vous dire que ce lac va disparaître un jour. Avant, l’eau était en grande quantité, les gens venaient nager juste à côté là-bas. Il n’y a plus ça maintenant, tout est sec. Je me débrouille ici mais si cela continue ce n’est pas bon. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités », préconise-t-il.

Poursuivant, notre interlocuteur pointe un doigt accusateur vers les habitants des environs qui viennent y jeter leurs ordures. « Ils viennent dès fois la nuit mais d’autres viennent même dans la journée. On voit tout », témoigne Mountaga.

Ce type de constat, beaucoup l’ont déjà fait. Mais les actions qu’il faut ne sont jamais arrivées de la part des autorités en général et du ministère de l’Environnement en particulier. Et si ce laxisme et cette indifférence collective se poursuivent, personne ne devrait être étonné que ce lac puisse très prochainement relever d’un simple souvenir.

N’Famoussa Siby