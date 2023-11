Kankan : la galère des candidats au recrutement à la Fonction publique

Depuis quelques jours, les candidats au concours de recrutement à la Fonction publique sont acculés par la recherche des documents administratifs exigés par le ministère. On s’est défait l’écho du calvaire que certains d’entre eux rencontrent à la banque pour le versement des frais de confection de l’extrait de naissance biométrique et de la carte de d’identité à Conakry. Eh bien, dans les villes de l’intérieur du pays, ce calvaire est décuplé. Selon le correspondant du Djely dans la région de la Haute Guinée, les candidats passent des semaines entières pour sortir la transcription de leur extrait de naissance de la mairie. Des candidats évoquent à la clé des manœuvres d’extorsion de sous et de corruption à la clé.

En raison du phénomène grandissant du chômage, c’est une véritable ruée que nous assistons de la part des jeunes, depuis que le ministère a annoncé l’organisation prochaine d’un concours pour le recrutement à la Fonction publique. Même ceux qui se débrouillaient dans de petites activités dans le secteur informel les ont abandonnées pour élire domicile à la mairie de Kankan. Depuis deux semaines, le lieu refoule du monde, sur fond de cris et de disputes qui laisseraient croire qu’on est au marché. Le premier interlocuteur qui s’est prêté à notre micro, dans les bandes de 11 heures, était au bout de la patience. « Depuis 5 heures du matin, on est là. Une nouvelle liste est écrite mais jusque-là rien. On fait entrer les gens selon qu’on les connait ou pas. Alors qu’ils jettent à peine un regard en direction de nous autres qui poirotons là depuis l’aube », fustige Alpha Bamba.

Aly 2 Condé, ingénieur- agronome de formation, lui, traîne à la mairie depuis quelques jours. Pourtant, il attend toujours son extrait de naissance biométrique, pour postuler via la plateforme dédiée mise en ligne par le ministère de la Fonction publique. « Il y a longtemps que j’ai effectué le dépôt de mes dossiers, mais avec cet avis de recrutement ça devient encore très difficile. Finalement je vois maintenant qu’il y’a beaucoup de personnes et je suis obligé de patienter », lâche-t-il, résigné.

Outre la lenteur dans le traitement des dossiers, les candidats dénoncent des manœuvres de corruption. « Il y a un problème. Le premier jour que je suis venu déposer mes dossiers, la dame qui était a demandé 10 000 GNF en prenant mes dossiers. Elle m’a dit que pour que le traitement de mon dossier soit rapide, il faut que je procède aux arrangements. Je lui demandé pourquoi et lui ai dit que je ne peux pas accepter », se plaint Lanciné Fofana.

Bien sûr, du côté des travailleurs de la commune, on refuse systématiquement ces accusations. Hors micro, un d’entre eux a juré que tout se passe dans les règles de l’art.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com