Unicef Guinée invite les entreprises et entités guinéennes, inscrites au Registre du commerce et du crédit immobilier (RCCM), à manifester leur intérêt à participer au Forum des fournisseurs qui se tiendra désormais les 19, 20 et 21 décembre 2023 (et non plus les 5, 6 et 7 décembre), à Conakry.

Pour les informations à fournir, lire dans le visuel ci-dessous