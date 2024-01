FEEM 2024 – EMERGENCE AWARDS : LISTE DES ENTREPRISES PRESELECTIONNEES POUR LES TROIS PREMIERES CATEGORIES DE PRIX

Conakry, le 30 janvier 2024 : La Guinée s’apprête à accueillir la deuxième édition du Forum Economique d’Emergence Magazine – FEEM 2024.

Placé sous le thème ‘’la Guinée, terre d’opportunités et d’innovations’’ et sous le haut patronage du Président de la République, son Excellence Général Mamadi Doumbouya, ce forum prévu à Conakry les 22 et 23 février 2024 est constitué de cinq panels qui seront animés par d’éminents experts nationaux et internationaux.

Cet important rendez-vous du monde de l’économie et de la finance, qui mobilisera plus de 500 participants, issus de divers secteurs, en plus d’offrir une formation gratuite à 50 jeunes entrepreneurs, aura pour point d’orgue, une cérémonie de gala au cours de laquelle, les meilleurs acteurs qui font bouger l’économie guinéenne, seront consacrés.

Au total, des prix dans 14 catégories, 3 prix spéciaux et le Grand prix du jury, seront décernés.

C’est dans cette perspective que le Magazine Emergence, commence, à dévoiler, compter de ce jour, la liste des présélectionnés pour les différentes catégories de prix en jeu.

A cette occasion, le président du Comité d’organisation du forum, Lamine Mognouma Cissé, Administrateur Général du magazine Emergence a rappelé que la série de publication des présélectionnés qui débute aujourd’hui sera suivie dans les prochains jours par la publication des listes définitives des nominés.

« Au final, une liste de 5 nominés par catégorie parviendra au Jury, composé de 9 experts dans les domaines des mines, des finances, du numérique, de la culture, des sports et des médias. Et c’est sur la base de données de ces différents nominés que le jury désignera les lauréats », a déclaré M. Cissé.

« Toutes les dispositions sont prises pour que les membres du Jury travaillent en toute indépendance et d’ores et déjà, le magazine Emergence rassure l’ensemble des compétiteurs que tout comme l’année dernière, l’édition 2024 se déroulera en toute transparence avec le professionnalisme le plus absolu », a-t-il ajouté.

Les catégories dévoilées ce jour sont :

« Meilleure Entreprise de Télécommunication » ;

« Meilleur Startup de l’année » ;

« Prix Emergence de l’Innovation technique et technologique ».

Liste des présélectionnés par catégorie :

« Meilleure Startup de l’année »

BILLET FACILE

MAMDOO

NIMBA TECHNOLOGIE

BANKI TECHNOLOGIE

DOUKS

ASSOCIATION WAKILARE

GUISHOP

GNOMED GUINEE

KARO

PAYCARD

« Prix Emergence pour l’Innovation technique et technologique »

TULIP INDUSTRIES

MAGOE EDUCATION

BILLET FACILE

FAPEL GUINEE

NIMBA TECHNOLOGIE

LAGUIPRES TECHNOLOGIE

GUISHOP

YMO

MAMDOO

BANKI TECHNOLOGIE

PAYCARD

« Meilleure Entreprise de Télécoms »

ORANGE

VDC

MTN

CELLCOM

AFRIBONE

ETI

MOUNA GROUP TECHNOLOGIE

SKYVISION

LEADER NET

KAGNY

GUILAB

SOGEB