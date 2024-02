Forum Emergence Mag : c’est parti pour la deuxième édition

Comme prévu, le Forum économique d’Emergence Magazine a été lancé ce jeudi 22 février à Conakry. La cérémonie d’ouverture, présidée par le président de la HAC, s’est tenue dans un complexe hôtelier à Kaloum, en présence de plusieurs acteurs économiques, de personnalités politiques et d’experts notamment venus spécialement de l’extérieur.

Au menu de cette deuxième édition, des échanges portant sur plusieurs thématiques, comme l’explique Aboubacar Diallo, vice-président du comité d’organisation : « Comment faire du secteur privé le principal levier de croissance en période de transition ? Construction des raffineries : Quelles perspectives pour l’économie guinéenne et quel impact pour l’environnement ou encore la Banque agricole : Quelle portée ? “. Des questions qui seront discutées et analysées durant deux jours ». Les organisateurs ont aussi mis à l’occasion à profit pour réaffirmer leur ferme intention de faire du FEEM un rendez-vous économique majeur de la Guinée et au-delà. « De par sa taille, la justesse de sa tenue, la pertinence des thèmes inscrits à son agenda et le nombre de participant attendus soit plus de 1500 personnes, le forum économique d’émergence Magazine veut se poser comme le plus grand rendez-vous économique de la Guinée au cours duquel l’opportunité est offerte au gouvernement, aux représentants d’institutions publiques, d’organisations internationales, des partenaires techniques et financiers du secteur privé d’échanger et de partager leur expérience mais aussi de discuter de comment changer les donnes pour construire des dynamiques meilleures et porteuses de résultats », souligne encore Aboubacar Diallo.

S’exprimant sur la qualité de l’organisation de l’événement, la secrétaire générale de la Confédération générale des entreprises de Guinée (CGEGUI), a reconnu aux initiateurs d’avoir réussi à organiser une prestigieuse rencontre des acteurs privés et spécialistes du monde financier, des étudiants et d’autres personnalités autour des sujets qui les concernent tous. « Nous recommandons aux services concernés d’attribuer à ce forum le label de qualité qu’il mérite dans les livres de la propriété intellectuelle », dit Madame Sylla Mariama Diané.

Une même appréciation faite par le deuxième vice-président du CNT. Pour Elhadj Seny Facinet Sylla, cette rencontre est, en effet, un appel à toutes les guinéennes et guinéens à donner un sens à cette volonté de faire de la Guinée une terre d’opportunité, un pays émergent. « Il faut pouvoir traduire le potentiel de notre pays en réalisations concrètes. Cela fait appel à des valeurs cardinales dont l’audace, la rigueur, la consistance dans l’effort, la persévérance et la détermination. Il faut oser davantage et c’est comme ça que l’innovation prend son sens “, indique le représentant de Dr Dansa Kourouma au cours de cet événement.

Cependant, prévient le conseiller national, ” l’opportunité et l’innovation ne peuvent fleurir que dans un environnement incitatif porté par des pouvoirs publics en phase avec les enjeux et défis du moment “.

Aliou Nasta