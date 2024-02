Entreprise : GPC Groupe présente sa nouvelle identité visuelle

Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée ce jeudi 22 février 2024, le Groupe de la Guinéenne de Prestation et de Construction (GPC) a présenté sa nouvelle identité visuelle. La cérémonie s’est déroulée dans un complexe hôtelier de la place en présence des responsables de ladite entreprise et ses partenaires.

Pour la petite histoire, GPC est un groupe créé en 2000 et développé par des frères guinéens dont l’objectif est de fournir des services qui répondent aux normes internationales et aux exigences de tous ses clients, qu’ils soient nationaux ou multinationaux.

Dans cette perspective, GPC accorde un intérêt particulier à ses principaux acteurs qui sont les employés, les clients et les équipements de production.

Sa vision est d’être le partenaire de référence dans la construction, la logistique, l’exploitation minière et le commerce général intégré en Guinée et dans toute l’Afrique de l’ouest.

A en croire Amadou Kaba, président directeur général GPC : « GPC a trois activités fondamentales, à savoir : la logistique, la construction et le service minier. Aujourd’hui, nous avons 1000 travailleurs Guinéens et expatriés qui se battent tous les jours pour l’atteinte de nos objectifs. Nous sommes sur des projets très importants comme la mine de GAC que nous exploitons, le projet Simandou où nous avons des infrastructures et la logistique de Simandou. Au-delà de ça, nous sommes en train de faire des voiries dans la ville de Conakry ».

Pour Aly Kaba, Directeur Général de GPC, à la Guinéenne de Prestation et de construction, l’excellence est une valeur centrale : « Avec une nouvelle identité visuelle qui s’adapte notamment à un public local et international, nous avons là la quintessence de notre savoir-faire… Notre nouvelle identité GPC est un modèle évolutif et flexible qui comporte plusieurs éléments du logo aux couleurs et surtout la typographie. D’abord en ce qui concerne les couleurs, le choix s’est porté sur deux couleurs à savoir le bleu et le noir ».

Parlant de logo, il précise : « lorsque vous regardez le logo c’est un jeu, ce jeu il est significatif, ce jeu à des valeurs. Le jeu en soi fait référence à la solidité de l’entreprise. La forme carrée est synonyme d’encadrement et de sécurité pour nos clients. Chez GPC, le client est notre priorité, la satisfaction du client est notre priorité »

Toujours dans le cadre de la présentation du logo, il a indiqué que : « au-delà de ça, lorsque vous regardez la lettre C, il y a une petite ouverture qui fait référence à nos ambitions, à la conquête du nouveau marché et à l’ouverture sur l’international. Cette année GPC a pour objectif de regarder des opportunités dans la sous-région.

Lorsque vous regardez le G, il représente un bloc et ce bloc représente les trois activités de l’entreprise à savoir : la construction, la logistique et le service minier ».

Pour terminer, les responsables de GPC groupe rassure leurs clients, partenaires et structures financières qu’ils seront toujours à leurs services. « Vous pouvez compter sur nous, parce que nous sommes les bâtisseurs de l’avenir. C’est le logo qui change mais nous restons GPC. J’espère que cette identité colle parfaitement avec la vision de GPC et l’évolution de l’entreprise », a conclu le directeur général.

Fodé Soumah