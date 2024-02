Grève générale : de la T7 à Enco 5, boutiques, magasins et banques fermés

Du rond-point de la transversale T7 à la cité Enco 5, en passant par la T6, Wanindara rails et T5, la grève générale du mouvement syndical paralyse tout cet axe habituellement animé de la haute banlieue de Conakry. Circulation quasi à l’arrêt, hormis quelques motos et taxis qui défilent, boutiques, magasins et banques, tous fermés. Tel est le constat que notre reporter qui s’y est rendue ce lundi nous rapporte.

Jusqu’ici, les choses se passent plutôt bien. Aucun dispositif sécuritaire n’étant pas déployé au niveau du rond-point de la T7. Par contre, l’on nous rapporte des échauffourées entre des agents des forces de l’ordre et des groupes de jeunes au niveau de la T8.

A rappeler que cette grève générale et illimitée a été déclenchée par le mouvement syndical pour d’exiger la libération du syndicaliste et journaliste Sékou Jamal Pendessa, la baisse des prix des denrées de première nécessité et la fin du musellement de la presse guinéenne.

Mariama Ciré Diallo