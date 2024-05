JMSST 2024 : AGL Guinée et Conakry Terminal sensibilisent leurs collaborateurs à la prévention des accidents du travail

AGL Guinée, acteur majeur des solutions logistiques, de transport et de transit en Guinée, et Conakry Terminal, opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry, ont mobilisé leurs collaborateurs et d’autres acteurs portuaires le mardi 30 avril 2024, pour célébrer la Journée Mondiale de la Santé et de la Sécurité au travail (JMSST).

Dans le cadre de cette importante journée placée sous le thème : « Impacts du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail », AGL Guinée a organisé des séances de sensibilisation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces séances ont été conçues pour informer et éduquer les 700 collaborateurs de l’entreprise et les autres acteurs du port sur les risques liés à leur travail quotidien, ainsi que sur les mesures préventives à prendre pour garantir un environnement de travail sûr et sain. Grâce à ces activités, les collaborateurs ont pu mettre en pratique les enseignements reçus à travers la simulation d’évacuation du terminal en cas d’incendie et des exercices sur la Sécurité Routière.

En s’investissant dans la sensibilisation et la formation en matière de sécurité, AGL Guinée s’engage à stimuler une culture de la sécurité au sein de son organisation et à contribuer à la promotion de normes élevées en matière de santé et de sécurité au travail dans le secteur portuaire guinéen.

« Nous évoluons dans un environnement où le travail peut être dangereux. On manœuvre des charges lourdes, on a de grosses machines dont la manipulation peut être accidentogène. Cette année, nous avons mis un accent particulier sur la sécurité des personnes sur le terminal et les mesures à prendre en cas d’urgence. Nous avons effectué pour cela, des exercices de regroupement, et des autres exercices qui ont concerné les dangers de la vitesse à la fois pour la circulation dans le Terminal, mais aussi pour chacun de nos collaborateurs dans sa vie personnelle. », a souligné Emmanuel MASSON, Directeur Général Conakry Terminal.

A propos d’AGL Guinée et de Conakry Terminal

AGL Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques, de transport et de transit en Guinée. Conakry Terminal est l’opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry depuis 2011. Avec leurs 692 collaborateurs répartis entre les sites de Conakry et de Kamsar, AGL Guinée et Conakry Terminal contribuent au développement socioéconomique de la Guinée à travers leurs activités, mais aussi via la formation de leurs collaborateurs. Ces deux entités mènent par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

