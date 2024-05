Labé : le SWEDD organise un tournoi de football féminin dédié à l’éducation des filles

Le coup d’envoi d’un tournoi de football féminin a été donné ce lundi 20 mai 2024 au stade régional El Hadj Saïfoulaye Diallo de Labé. Une initiative du projet Sweed Guinée qui se déroule simultanément dans les trois régions d’intervention du projet, à savoir Labé, Faranah et Kankan.

Dans le cas de Labé, la compétition met aux prises 8 équipes féminines issues des établissements scolaires de la commune urbaine. Durant 10 jours, les filles vont s’affronter autour du cuir rond et la compétition donnera l’occasion de passer des messages en faveur de la scolarisation des jeunes filles et leur maintien à l’école. « L’objectif c’est pour une communication du changement social et comportemental. C’est dans le volet éducation pour le maintien des filles à l’école. Et si nous parlons de maintien des filles à l’école, il y a beaucoup de volets qui sont touchés dont la communication et la sensibilisation. Ces jeux qu’on organise, c’est pour pouvoir véhiculer des messages auprès de ces filles, pour qu’elles sachent comment continuer les études et aussi comprendre le but et l’importance de l’éducation. Le projet SWEDD est un projet d’autonomisation des femmes. Le projet est là pour accompagner les filles pour leur épanouissement. Ce projet a également d’autres volets notamment le maintien des filles à l’école, la mise en place des espaces scolaires pour les déscolarisées ou qui sont situation d’abandon de classe. C’est l’occasion de diffuser des messages de prévention pour qu’elle sachent que le mariage précoce, les VBG, dans toutes ses formes confondues sont des obstacles qui peuvent les bloquer dans leur scolarisation. Donc, nous les mettrons ensemble pour pouvoir communiquer avec elles surtout de l’importance des études », a expliqué Yelihkan Camara, responsable sauvegarde sociale du projet Sweed Guinée.

En donnant le coup d’envoi de ce match d’ouverture, le directeur de cabinet du gouvernorat de Labé a invité la population à soutenir le sport en milieu scolaire. « Nous sommes venus pour prouver aux enfants qu’ils nous intéressent à plus d’un titre et que l’avenir de cette nation est pour les enfants. Ĺe projet SWEDD est un projet d’autonomisation de la femme et des jeunes filles. Il lutte contre la déperdition scolaire et œuvre en faveur du maintien des jeunes filles à l’école. Je vais demander à la population de Labé d’œuvrer pour la pérennisation du football féminin, pour la pérennisation du sport scolaire et universitaire. A la nation, je veux dire que si nous voulons revenir par le passé voir un autre Hafia triplé champion d’Afrique il faut absolument se baser sur le football scolaire et universitaire », a invité Siné Magassouba.

Labé, Boubacar Timbo Diallo, correspondant régional