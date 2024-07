Culture : la Guinée rend hommage à Mory Djely Deen Kouyaté

Plusieurs membres du gouvernement ont pris part hier dimanche 30 juin à l’hommage ultime que les Guinéens rendaient à Mory Djely Deen Kouyaté, décédé le 22 juin dernier en France après une longue maladie. C’est le palais du peuple qui a servi de cadre à cet événement.

Devant sa famille, la mémoire de Mory Djely Deen Kouyaté, « illustre du patrimoine musical guinéen » d’après le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, a été honorée. L’homme Mory Djely est parti mais aux yeux de Moussa Moise Sylla, à travers l’héritage qu’il lègue à son pays et à son talent qu’il a transmis, l’artiste demeurera en vie. « En ce moment de tristesse partagée, nos cœurs sont lourds alors que nous nous souvenons d’un artiste dont le talent et la passion ont transcendé les frontières nationales pour illuminer la scène musicale internationale, faisant bénéficier non seulement la Guinée mais aussi le monde entier de l’aura qui se dégage en lui à chaque vibration de sa voix de stentor », a déclaré le ministre avant de faire part de ses condoléances à la famille endeuillée, ainsi qu’au monde culturel et artistique guinéen, dans son ensemble.

« Aujourd’hui, même face à ce cercueil froid, même face à ce corps inerte et inanimé, ce n’est pas la mort que nous célébrons, mais la vie. Oui la vie d’un artiste qui a su marier tradition et modernité, portant haut les valeurs de la musique guinéenne…À sa famille, à ses proches, et à tous ceux qui ont été touchés par la perte immense d’un élément indispensable de notre répertoire musical, nous disons que Mory Djely Deen Kouyaté ne sera jamais oublié », a promis le ministre.

Les acteurs de la culture, amis et anciens collaborateurs ont également pris part à cette cérémonie. Une mobilisation qui marqué la famille du défunt. Dans son discours, Djenedine Kouyaté, sa fille, a d’abord remercié le président de la transition, le CNRD et les membres du gouvernement « pour leur compassion et leur soutien sans faille ». Sous l’émotion, elle a remercié ces derniers d’avoir honoré la mémoire de son père par cet hommage. « Je voudrais également remercier ici ces deux braves épouses de papa, nos mamans, qui ont su porter fièrement et dignement leur époux en toute circonstance. Maman Zenab merci pour ta résilience, tu es une femme exceptionnelle. Maman Kadi, au nom de papa, de maman Zenab, de mes frères et sœurs nous tenons à te dire infiniment merci, car tu as été là pour papa, pour nous les enfants et pour toute la famille. Merci pour ce combat noble mené avec amour et abnégation. Car on a trouvé le réconfort grâce à toi, tu as su garder dignement et fièrement l’intimité de notre père pendant ces 9 ans de maladie », a-t-elle noté.

Revenant sur ses relations avec son défunt père, a a dit sa reconnaissance envers feu Mory Djely pour lui avoir inculqué certaines valeurs telles que la foi, l’amour, le respect, la patience, le pardon et l’effort dans le travail. « Je suis fière de cet homme. Si tout le monde est fier de moi, c’est grâce à ses conseils et à l’éducation que j’ai reçue de lui, car il a toujours été là à mes côtés, m’accompagnant dans chaque étape de ma vie. Mon père m’a toujours donné raison et ma voix prédominante en toute occasion. Sa priorité, c’était de voir ses enfants épanouis, il va en paix. Papa merci ! Djelikê dondon, je t’aime, N’famory, tu seras toujours à mes côtés », a-t-elle conclu devant une foule figée par la forte émotion.

Après cette cérémonie d’hommage, le corps de Mory Djely qui était arrivé à Conakry la veille, a transité par la mosquée Fayçal pour la prière mortuaire, avant son inhumation au cimetière de Cameroun

Aliou Nasta