Europe : semaine en demi-teinte pour les Guinéens

Comme chaque semaine, la rédaction de Ledjely.com vous propose un tour d’horizon des performances des footballeurs guinéens évoluant à l’international. Une semaine moins prolifique, mais non dénuée de faits marquants.

Allemagne : Guirassy solide, Guilavogui utile

Dans le Klassiker entre Dortmund et le Bayern Munich, tous les regards étaient tournés vers Serhou Guirassy, attendu pour débloquer la situation pour Dortmund. Malgré une prestation propre et engagée, le buteur guinéen n’a pas trouvé le chemin des filets. Résultat : un match nul spectaculaire, 2-2. Les buts ont été inscrits par Beier (48e) et Anton (75e) pour Dortmund, Guerrero (65e) et Gnabry (69e) pour le Bayern.

Du côté de St. Pauli, Morgan Guilavogui a disputé la seconde période face à Holstein Kiel. Une entrée solide qui a contribué à la victoire 2-1 des siens. Buteurs : Bernhardsson (21e) et Danel Sinani (34e) pour St. Pauli, Geswill (90+3) pour Kiel.

Espagne : prestation sérieuse pour Seydouba, Moriba en difficulté

En Liga, le CD Leganés de Seydouba Cissé s’est incliné 1-0 face au Barça, au terme d’un match tactique et disputé. Le milieu guinéen a livré une belle copie, mais n’a pas pu empêcher la défaite, scellée par un but contre son camp de Jorge sur une passe de Raphinha Dias.

Dans la lutte pour le maintien, Valence a réalisé une belle opération en dominant Séville 1-0. Mouctar Diakhaby, entré en fin de rencontre, a contribué à verrouiller la défense. Gavi Guerra a inscrit l’unique but du match dans le temps additionnel de la première mi-temps (45+4).

Entré à la mi-temps avec le Celta Vigo, Ilaix Moriba n’a pas pu inverser la tendance face à l’Espanyol Barcelone, vainqueur 2-0 grâce à un doublé de Roberto (28e, 63e).

France : soirée noire pour Le Havre, Sylla sur le banc

En Ligue 1, Le Havre a sombré face à Rennes (5-1). Malgré la titularisation de Mohamed Touré, les Normands ont été balayés. Une soirée à vite oublier pour le Sily. De son côté, Issiaga Sylla est resté sur le banc lors de la défaite 2-0 d’Angers, marquée par un doublé express de Lepaul (2e, 43e).

Italie : petits pas pour Cheikh Condé

En Serie A, Cheikh Oumar Condé a grappillé du temps de jeu en entrant lors des dix dernières minutes de la victoire de Venezia face à Monza. Un temps de jeu limité, mais encourageant pour le milieu guinéen, en quête de continuité.

Lonceny Camara