Faya Millimouno menacé ? le Bloc Libéral dénonce une campagne d’intimidation

Le climat politique en Guinée continue de se tendre. Le Bloc Libéral (BL), formation dirigée par le Dr Faya Millimouno, monte au créneau pour dénoncer de graves menaces proférées à l’encontre de son leader. Très critique depuis quelques temps contre la Transition, l’opposant affirme faire l’objet de menaces de mort récurrentes, suscitant l’inquiétude de sa formation.

Interrogé, Ibrahima M’Bemba Bah, directeur de la communication du parti tire la sonnette d’alarme sur ce qu’il qualifie de « campagne d’intimidation » orchestrée pour faire taire les voix dissidentes dans le pays.

« Nous prenons très au sérieux les menaces qui pèsent actuellement sur le président du Bloc Libéral, le Dr Faya Millimouno. Mais au-delà de sa personne, c’est l’ensemble des responsables et militants les plus en vue de notre parti qui vivent aujourd’hui dans la crainte permanente pour leur sécurité et même leur vie », alerte-t-il.

Poursuivant, il évoque également un climat de peur généralisée alimenté par des événements récents survenus dans le pays, notamment l’enlèvement et les violences perpétrées contre l’avocat Me Mohamed Traoré, que le parti considère comme symptomatiques d’un recul des libertés fondamentales.

Face à cette situation jugée « alarmante », le Bloc Libéral en appelle directement au président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, l’exhortant à assumer ses responsabilités de garant de la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire.

« En tant que parti politique légalement constitué, respectueux des lois de la République, nous demandons à bénéficier de la protection de l’État. La République doit protéger tous ses citoyens, sans distinction, y compris ceux engagés dans l’opposition politique », souligne Ibrahima M’Bemba Bah, directeur de la communication du parti.

Le parti réaffirme par ailleurs son engagement pacifique dans la vie publique et sa volonté de poursuivre son combat politique avec pour seules armes « la parole et la plume ».

Il interpelle également la communauté internationale, appelant au respect par la Guinée de ses engagements internationaux en matière de droits humains et de protection des opposants politiques.

« Notre engagement dans la vie publique est pacifique et résolument tourné vers l’avenir de la Guinée. Nous militons pour une nation fondée sur le progrès, la démocratie et l’État de droit. Nos seules armes sont la parole et la plume. En ce XXIe siècle, nul ne devrait être inquiété ou menacé pour ses opinions politiques, ses convictions religieuses ou son engagement citoyen », martèle le Bloc Libéral.

« Nous restons déterminés à poursuivre notre combat politique dans le respect des valeurs républicaines », a-t-il conclu.

N’Famoussa Siby