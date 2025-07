Serhou Guirassy sur le recours de la Feguifoot : « Je n’ai pas de réponse là-dessus »

De passage en Guinée après la Coupe du monde des clubs, l’attaquant du Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, s’est exprimé sur la situation de la sélection nationale, notamment concernant les recours introduits par la Fédération guinéenne de football (Feguifoot) auprès des instances dirigeantes du football africain.

Éliminée sur le terrain après deux défaites face à la Tanzanie, la Guinée nourrit encore l’espoir d’une participation à la CAN 2025 au Maroc, grâce à une éventuelle décision favorable en coulisses. Interrogé à ce sujet, Guirassy a botté en touche.

« Par rapport au recours, je n’ai pas de réponse là-dessus », a-t-il déclaré avec prudence.

Cependant, l’international guinéen ne s’est pas dérobé sur d’autres aspects liés à l’avenir du Syli national.

« On a joué contre la Tanzanie deux fois, et on a perdu deux fois. Ils ont été meilleurs que nous. Cela dit, nous avons de bons joueurs, même s’il y a eu beaucoup de changements. On espère que mes coéquipiers et moi dans un avenir très proche tout va être bien encadré pour pouvoir s’exprimer pleinement sur le terrain », a-t-il déclaré.

Il s’est aussi réjoui de la perspective d’un retour du Syli National au stade du 28-Septembre, à Conakry.

« ne pas pouvoir jouer à la maison ça c’est embêtant, et on aimerait bien donner de la joie aux jeunes qui nous supporte », a conclu la star guinéenne.

Lonceny Camara