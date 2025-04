Le Premier ministre lance les Journées du Chargeur Guinéen : une première historique

Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé ce mercredi 23 avril 2025 les travaux de la première édition des Journées du Chargeur Guinéen. Une initiative du Conseil Guinéen des Chargeurs (CGC), placée sous l’égide du ministère des Transports, qui vise à favoriser les échanges et le partage d’expériences entre experts, acteurs de la chaîne logistique de transport et grand public, autour de thématiques liées aux activités des chargeurs.

Cet événement, qui réunit des chargeurs guinéens et étrangers — notamment venus de plusieurs pays africains — vise également à renforcer les liens de coopération entre les différents acteurs du secteur et le CGC-SAU. En favorisant les rencontres, il ouvre la voie à la mise en place de partenariats stratégiques, susceptibles de contribuer à l’amélioration de la productivité des chargeurs, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), tout en leur permettant de relever les défis du secteur.

Dans son discours d’ouverture, Lanciné Keita, Directeur général du CGC, a souligné l’importance de cet événement dans la dynamique de développement du secteur logistique.

« Cette première édition sera marquée par de nombreuses activités, avec plusieurs communications autour du thème central : Les conseils des chargeurs, véritables leviers de développement économique des pays africains. Les différents sous-thèmes permettront d’explorer des solutions innovantes, en plus de rencontres avec les opérateurs économiques — importateurs et exportateurs. Nous sommes réunis ici pour célébrer notre identité en tant que chargeurs, mais aussi pour partager nos défis, nos réussites et nos ambitions », dit-il.

Il a également insisté sur l’objectif de ces journées, qui se veulent une véritable plateforme d’échanges et de réflexion pour bâtir des relations durables, optimiser les opérations et améliorer la compétitivité du secteur en Guinée. Il a encouragé les participants à s’impliquer activement dans les discussions, à poser des questions et à tirer pleinement profit des travaux.

Parmi les invités de marque, la Directrice générale du Conseil des Chargeurs du Sénégal et présidente de l’Union des Conseils des Chargeurs Africains, a salué l’initiative guinéenne et souligné le rôle stratégique de ces structures dans le développement des États africains.

« L’initiative de la Guinée d’organiser cette première édition autour du thème Les conseils des chargeurs, véritables leviers de développement économique des pays africains répond à un besoin pressant de rendre plus efficaces nos institutions. L’atteinte de résultats concrets passe par un appui renforcé aux conseils des chargeurs, une meilleure assistance aux opérateurs, et une plus grande visibilité de leurs actions, dans le cadre de partenariats productifs avec le secteur privé national, au bénéfice de l’économie et du consommateur final », indique-t-il.

Présidant la cérémonie, le Premier ministre s’est réjoui de la tenue de cette rencontre, qu’il considère comme une occasion de rappeler l’importance stratégique du duo logistique-transport dans le développement économique.

« Ce qui a façonné le monde, c’est le couple logistique-transport. Les peuples qui ont dominé l’histoire sont ceux qui ont navigué, découvert, accumulé des richesses. Cela a transformé le monde. La base de tout progrès réside dans la capacité d’un pays à disposer de moyens de transport et de logistique. Cela a toujours été vrai, et ça l’est encore aujourd’hui. Voilà pourquoi je suis heureux d’être ici, à un moment où les choses évoluent », souligne le PM.

Il a enfin rappelé que l’action publique devait être guidée par les intérêts de l’État et de la population. « Je souhaite que les échanges que vous aurez au sein de l’Union des Conseils des Chargeurs Africains contribuent à bâtir un écosystème économique solide, fondé sur un secteur privé performant, créateur de richesse et de croissance. C’est ainsi que nous remplirons nos missions du moment », poursuit-il.

La cérémonie s’est clôturée par la signature d’un protocole d’accord entre le CGC et les utilisateurs des transports publics.

Balla Yombouno