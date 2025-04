Tanéné : le général Doumbouya inaugure le pont unique et le poste à pesage-péage

Le pont unique à péage de Tanéné est désormais opérationnel. Ce dimanche 27 avril 2025, à l’occasion d’une grande cérémonie ayant nécessité la présence de plusieurs cadres de l’administration, notamment des ministres et des hauts officiers de l’armée, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a inauguré le pont et le poste situé dans la sous-préfecture de Tanéné, relevant de la préfecture de Dubréka.

C’est sous un soleil ardent, en présence de plusieurs mouvements soutenant le CNRD, que s’est tenu l’événement. L’ambiance était assurée par plusieurs artistes venus, eux aussi, exprimer leur soutien au président de la transition. Le pont unique, construit sur une déviation longue de 7, 5 km, permettra de désenclaver les zones de production, de favoriser l’accès aux services essentiels, et surtout de poser les bases solides d’un développement durable et inclusif. « Aujourd’hui marque une fierté et un moment capital dans la vie de notre préfecture, mais aussi celle de toute la nation. Ce pont unique à péage, que nous inaugurons en ce jour solennel, n’est pas seulement une construction matérielle, mais un témoignage de courage, de vision et de détermination qui animent le bâtisseur de notre pays, le président général Mamadi Doumbouya. En ma qualité de préfet de Dubréka, je suis profondément ému de voir que ces rêves que nous partageons deviennent enfin une réalité », a indiqué Aboubacar Sidiki Traoré, préfet de Dubréka.

Le pont moderne, « financé par le Fonds d’entretien routier à travers un financement structurant en partenariat avec les banques privées de la place », est long de 126 m. Il est accompagné de 5,5 km de routes bitumées servant de voies d’accès et de 1,2 km de routes communautaires. Selon le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, ce projet a été inscrit en bonne place pour une Guinée moderne, dotée d’infrastructures nouvelles. « C’est donc l’aboutissement d’un travail acharné qui a démarré un matin du 18 janvier 2023, date de la pose de la première pierre de cet ouvrage gigantesque. En effet, les quatre anciens ponts métalliques de Tanéné, depuis leur construction en 1967, ont assuré le passage sur le fleuve. Cependant, avec le temps et l’usage, ces ouvrages sont devenus inadaptés aux réalités de notre époque, mettant sérieusement en péril la stabilité et la sécurité de nos concitoyens. Chacun de nous a en mémoire les interminables embouteillages sur les quatre ponts, parfois des heures d’attente, perturbant gravement la vie économique de la région, un axe névralgique pour notre économie. Les travaux d’entretien récurrents ne permettaient plus de maintenir ces ouvrages dans un bon état de service. Aujourd’hui, nous célébrons un moment historique, non seulement pour nos populations, mais aussi pour toute la nation guinéenne. Ce pont n’est pas seulement une structure de béton et d’acier, il est le symbole de notre engagement à connecter nos communautés, à surmonter les obstacles et surtout à bâtir un avenir meilleur pour tous », explique Mahamadou Abdoulaye Diallo, ministre des Infrastructures et des Travaux publics.

Un poste de péage et de pesage routier de dernière génération, doté de huit cabines, un poste de sécurité, un bâtiment administratif, des toilettes publiques ainsi que d’autres aménagements connexes ont également été réalisés. « La mise en place du système de pesage-péage routier est une avancée majeure pour notre pays. Le péage contribuera au financement durable de l’entretien de nos routes. Le pesage, quant à lui, permettra de préserver la chaussée en régulant la circulation des véhicules en surcharge et en garantissant la longévité de nos infrastructures. Ce nouveau pont et ses ouvrages permettront d’assurer la fluidité de la circulation des biens et des services, d’améliorer le trafic routier, de réduire significativement le temps de transport et surtout de soutenir la dynamique des activités économiques dans la zone », conclut le ministre.

Lamine Camara