Extraction de l’huile rouge à Kankako-Boké : dans les coulisses d’un savoir-faire ancestral

Ledjely.com vous plonge au cœur d’un savoir-faire ancestral qui fait battre le pouls économique du district de Kankako, à une cinquantaine de kilomètres de Boké, dans la commune rurale de Bintimodia. Ici, comme dans plusieurs localités voisines, l’extraction artisanale de l’huile de palme constitue l’épine dorsale de l’économie locale. Ce métier, transmis de génération en génération, fait vivre des dizaines de familles. Dans ce paysage ponctué de palmeraies, hommes et femmes se partagent les rôles dans une chaîne de production exigeante mais vitale.

Une organisation traditionnelle bien huilée

Les hommes s’occupent de la cueillette et du transport des régimes, tandis que les femmes prennent en main la transformation jusqu’à l’obtention de l’huile rouge, véritable or liquide de la région.

Alpha Amadou Diallo, coupeur de régimes depuis 30 ans, raconte son quotidien.

« Quand nous voyons que les régimes sont mûrs, nous les coupons à l’aide d’échelles ou de lianes spécialement préparées. Chaque régime est ensuite vendu à 2 000 francs guinéens aux femmes. Après la vente, nous les aidons à transporter les charges jusqu’aux foyers », a-t-il affirmé.

Un travail harassant pour les femmes

Le processus de transformation est long, physique et se fait encore à la main, avec très peu d’outils modernes. Il commence par le décorticage, puis la cuisson, le broyage, et enfin la séparation de l’huile.

Fatou Camara, concentrée dans son travail, détaille les étapes.

« Après l’achat, nous payons des jeunes pour décortiquer les régimes. On laisse ensuite les noix dans un endroit humide, puis on les sèche au soleil. Après la cuisson dans les barils, on les pile pour séparer la coque de l’amande. Le liquide obtenu est filtré, bouilli, et l’huile qui remonte à la surface est récupérée avec une calebasse. C’est comme ça qu’on produit notre huile », a-t-elle expliqué.

Des risques quotidiens, un espoir fragile

L’absence de matériel moderne rend le travail dangereux, surtout pour les coupeurs.

Ibrahima Bah, également coupeur, témoigne avec gravité :

« Monter à plus de 10 ou 15 mètres avec une simple liane, c’est extrêmement risqué. On tombe parfois sur des serpents. Certains tombent et se blessent grièvement, d’autres y laissent la vie. Pendant la saison des pluies, les palmiers deviennent très glissants. Moi-même, je suis tombé une fois, Dieu merci j’ai survécu. Si on avait des machines, ce serait beaucoup plus sûr », a-t-il déclaré.

Des femmes organisées, mais démunies

Malgré leur organisation en groupements, les femmes font face à un manque criant de moyens techniques et financiers.

Djenaba Camara, représentante d’un groupement de productrices, lance un appel :

« Nous sommes bien organisées, mais nous manquons cruellement de matériel : hangars, barils, machines… Tout cela nous fait défaut. Nous sollicitons le soutien de l’État et des fils de Kankako pour moderniser notre activité ».

Une filière sans structuration, aux revenus précaires

Faute d’usine de transformation et de circuits de commercialisation organisés, les prix de vente de l’huile fluctuent selon les saisons. Résultat : les producteurs peinent à vivre dignement de leur travail.

Malgré leur dévouement, les acteurs de cette filière artisanale sont confrontés à un profond manque de soutien institutionnel. Leur espoir repose désormais sur une prise de conscience des autorités, des partenaires techniques et des ressortissants du terroir.

Mamadou Bah, depuis Boké