Koundian : exclus malgré un jugement, des candidats font monter la pression

La tension est brusquement montée ce samedi 9 mai dans la commune rurale de Koundian, dans la préfecture de Mandiana. Des candidats aux élections communales prévues le 31 mai, accompagnés de leurs partisans, sont descendus dans la rue pour dénoncer leur exclusion de la liste définitive des candidatures, malgré une décision judiciaire ordonnant leur réintégration.

Parmi les candidats concernés figurent Fanta Moussa Sacko, Mariame Kourouma, Fremba Doumbouya et Issa Sacko. Tous affirment avoir été écartés du processus électoral alors que le tribunal de Mandiana avait ordonné leur réintégration sur les listes.

Un fait dénoncé par Mariame Kourouma. « Nos noms figuraient sur le récépissé. Mais lorsqu’ils ont publié la liste provisoire, ils avaient disparu », explique-t-elle.

Selon les contestataires, la situation n’a pas évolué malgré le jugement rendu. La liste définitive publiée ne comporte toujours pas leurs noms.

« Nul n’est au-dessus de la loi. La décision est tombée, normalement ils devraient l’exécuter », martèle Fanta Moussa Sacko, affirmant détenir le jugement ainsi que toutes les pièces justificatives.

Sur place, la frustration des manifestants s’est rapidement transformée en colère. Plusieurs protestataires accusent les responsables électoraux de Mandiana d’avoir volontairement ignoré la décision judiciaire.

« S’ils ne remettent pas le nom de notre candidat, les jeunes vont sortir », a lancé un manifestant sous les cris de soutien de la foule.

Les candidats exclus vont plus loin et évoquent de possibles irrégularités dans la composition des listes. « Ils ont mis les noms de personnes qui n’ont même pas fait acte de candidature », accuse Mariame Kourouma, relançant les doutes sur la transparence du processus électoral dans la localité.

Joint par téléphone, le chargé des élections de la préfecture de Mandiana s’est abstenu de tout commentaire sur le fond du dossier. « Je ne commente pas une décision judiciaire », a-t-il déclaré, indiquant avoir transmis le dossier « à qui de droit ».

Face à cette impasse, les candidats exclus appellent désormais à l’intervention du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, afin d’éviter une montée des tensions.

« Nous voulons simplement que nos noms soient remis sur la liste », insiste Mariame Kourouma.

À Koundian, cette affaire ravive une question sensible autour du processus électoral guinéen : lorsqu’une décision de justice est rendue, qui doit avoir le dernier mot : le juge ou l’administration ?

Michel Yaradouno