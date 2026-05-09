Habitat : réception de 280 logements sociaux à Sonfonia

Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, a présidé ce 9 mai 2026, la cérémonie officielle de remise des clés de 280 logements sociaux à Sonfonia, marquant une étape décisive dans la politique d’accès à la propriété. L’événement a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que le secrétaire général à la présidence de la République.

Dans son discours, le Chef du gouvernement a rappelé que l’action nationale repose sur un équilibre entre le politique, le social et l’économique. Il a notamment souligné l’imminence des échéances électorales, précisant que « dans deux ou trois semaines, nous allons avoir l’ensemble des élections, du référendum, de la présidentielle, des législatives et des communales réalisées », tout en appelant à la paix et au calme pour que ce processus rassemble les Guinéens au-delà des ambitions individuelles. Sur le plan économique, il a salué le statut de « super bâtisseur » du président de la République, validé par les institutions internationales et le prix Babacar Ndiaye.

Abordant le volet social, Amadou Oury Bah a insisté sur la valeur symbolique de l’habitat pour le citoyen « À titre individuel, comme vous le savez, chaque être humain, son premier rêve est d’avoir un abri, d’avoir un foyer, d’avoir une maison. C’est le premier critère de sécurité, c’est le premier critère de dignité. Et pour cela, les 280 logements sociaux qui sont réceptionnés ce matin ne sont pas une fin, mais le début d’un processus ». Il a promis une métamorphose radicale de la capitale, invitant les populations à conserver les images actuelles de Conakry car, selon lui, « dans 5 ans, vous vous poserez la question dans quelle ville sommes-nous. Est-ce que c’est une ville d’Afrique, ou une ville de l’Asie, ou une ville de l’Amérique ? Conakry va totalement changer ».

Cette vision de modernisation est partagée par la Gouverneure de Conakry, la Générale de brigade M’Mahawa Sylla, qui voit en ce projet un signal fort pour le pays « Il traduit la volonté politique affirmée à perdre du logement, enlevée de statistiques sociales, de dignité humaine et de développement urbain durable. Sous le leadership de son excellence, le président Mamadi Doumbouya, la Guinée s’est engagée dans une dynamique de transformation profonde de ses infrastructures et des conditions de vie des populations ».

Sur le plan technique et opérationnel, ce succès repose sur un partenariat public-privé dynamique. Ibrahima Souleymane Sylla, administrateur de Kakande Immo (groupe Guicopres), a souligné que ce projet est la preuve concrète qu’une vision nationale peut devenir réalité. En remettant les clés des 280 appartements de type F3 et F4, il a précisé « Pour chaque famille bénéficiaire, il ne s’agit pas simplement d’un toit, il s’agit d’une stabilité retrouvée, d’un patrimoine construit, d’un avenir sécurisé ». La pose de la première pierre de 925 nouveaux logements supplémentaires confirme, selon lui, que cet engagement est désormais « durable, progressif et irréversible ».

De son côté, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Lamine Sy Savané, a rappelé que l’État guinéen assume désormais pleinement son rôle stratégique face aux défis de la pression foncière et du coût élevé des loyers. « Sous l’impulsion du Chef de l’État, le logement social devient progressivement un instrument d’équilibre social, d’aménagement du territoire et de transformation économique en cohérence avec le programme Simandou Vision 2040 ». Le ministre a conclu en saluant le travail de ses prédécesseurs et en exhortant les services financiers à faciliter le paiement des entreprises pour maintenir cette cadence de développement sans précédent.

Thierno Amadou Diallo