Généalogie et Histoire familiale : une initiative qui valorise l’identité culturelle africaine

Le Bara de Koumakan a connu une mobilisation exceptionnelle ce vendredi 08 mai 2026 à l’occasion de la soirée « Généalogie et Histoire Familiale », consacrée au patronyme KEÏTA. L’événement a attiré un public venu très nombreux, au point de refouler du monde.

Très tôt dans la soirée, les participants ont convergé vers Koumakan pour prendre part à cette immersion culturelle et historique autour de l’un des patronymes les plus emblématiques du Manding. Face à l’affluence, plusieurs personnes n’ont malheureusement pas pu trouver de place, preuve de l’intérêt grandissant du public pour cette initiative dédiée à la mémoire familiale et à la transmission des traditions.

Animée par Mamadi Niagassola KOUYATÉ, la rencontre a permis au public de découvrir les origines, les récits historiques ainsi que les grandes références liées au patronyme KEÏTA. Avec passion et maîtrise, KOUYATÉ a retracé des pans importants de l’histoire mandingue tout en mettant en lumière l’importance de la généalogie dans la construction de l’identité culturelle africaine.

Entre récits historiques, anecdotes et échanges avec le public, la soirée a offert un véritable moment de partage et de reconnexion aux racines. Dans une ambiance conviviale et attentive, plusieurs participants ont salué une démarche qui contribue à valoriser le patrimoine immatériel guinéen et à rapprocher les générations autour de leur histoire commune.

Avec ce nouveau succès, « Généalogie et Histoire Familiale » confirme sa place parmi les rendez-vous culturels les plus suivis du moment à Koumakan. Une dynamique qui continue de faire vivre l’histoire familiale africaine auprès du public guinéen.

Au regard de la forte mobilisation enregistrée autour du patronyme KEÏTA, le public attend déjà avec impatience la prochaine édition.

Tonton BALDÉ