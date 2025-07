Unités industrielles non conformes : le ministère du Commerce lance une opération de fermeture

À la suite de la publication de l’arrêté ordonnant la fermeture des unités industrielles non conformes et le retrait de leurs produits du marché guinéen, le ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises a lancé, ce lundi 21 juillet 2025, une vaste opération de fermeture des structures concernées.

La première étape de cette campagne s’est déroulée dans la commune de Dixinn, où sept unités de production d’eau, réparties sur cinq sites différents, ont été mises sous scellés. Il s’agit des marques suivantes :

Eau Dounia

Africa Water

Eau Conakry

Eau Liberté

Eau Kenien

Eau Atlantic

Eau de Roche

Selon une publication du ministère sur sa page Facebook, cette initiative s’inscrit dans la vision du président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, et reflète la volonté du gouvernement de réglementer et assainir le tissu industriel guinéen, tout en renforçant la sécurité sanitaire et alimentaire au bénéfice des consommateurs.

« Cette décision n’est dirigée contre personne. Elle vise à encourager les opérateurs économiques à se conformer aux normes en vigueur », a précisé M. Diallo, mettant en avant l’importance du respect strict des règles d’hygiène et de qualité exigées par l’Office National de Contrôle de Qualité (ONCQ).

Au nom de la ministre, il a invité les industriels concernés à se rapprocher du ministère dans les plus brefs délais afin de régulariser leur situation, avant l’éventuel démantèlement définitif de leurs installations.

Balla Yombouno