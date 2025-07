Mali : Trois stars de la musique placées en détention pour altercations en ligne

C’est une onde de choc qui secoue le monde artistique malien et agite les réseaux sociaux. Les célèbres chanteuses Babani Koné, Mariam Bah et Biguini Bagaga ont été placées sous mandat de dépôt par le Procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité. L’information a été rendue publique par les médias maliens. Les trois artistes sont poursuivies pour injures réciproques et atteinte aux mœurs, après plusieurs semaines de querelles en ligne, marquées par des propos virulents, accusations personnelles et vidéos polémiques diffusées sur les réseaux sociaux.

Ce coup de filet judiciaire survient alors que les échanges houleux entre figures publiques se multiplient sur les plateformes numériques au Mali. Entre directs Facebook explosifs et clashs verbaux, le spectacle offert par certaines célébrités est devenu monnaie courante mais cette fois, la justice a décidé de mettre un frein à ces dérives.

Les trois chanteuses, connues pour leur talent autant que leur influence sur les réseaux, devront répondre de leurs actes le 4 septembre prochain, date prévue de leur procès.

L’affaire divise l’opinion. Certains y voient un signal fort des autorités pour moraliser l’espace numérique malien, de plus en plus sujet aux règlements de comptes publics. D’autres dénoncent une atteinte à la liberté d’expression et s’inquiètent d’une justice à géométrie variable, plus prompte à punir les artistes que certains acteurs politiques.

Quoi qu’il en soit, cette affaire marque un tournant dans la régulation des usages numériques au Mali, où l’impunité des figures publiques en ligne semble toucher à sa fin.

Ledjely.com