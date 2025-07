Kabiné Komara dévoile un plaidoyer pour l’unité nationale à travers son nouveau livre

L’ancien Premier ministre Kabiné Komara a présenté, ce vendredi 25 juillet 2025, son livre intitulé « Comprendre pour agir avec mesure et détermination ». La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre, directeur de cabinet à la Primature, du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, de la première vice-présidente du CNT, d’acteurs du monde littéraire, ainsi que de proches et collaborateurs de l’auteur.

Publié par les éditions L’Harmattan Guinée, cet ouvrage de 340 pages est structuré en six chapitres. Il reflète le regard critique et éclairé de Kabiné Komara sur l’évolution du monde et les enjeux contemporains.

Prenant la parole, Sansy Kaba Diakité, directeur des éditions L’Harmattan Guinée, a salué la qualité du manuscrit et rappelé les critères d’édition de sa maison.

« Ce livre est publié aux éditions L’Harmattan Guinée. Nous tenons à féliciter l’auteur pour cet ouvrage remarquable, qui contribue à enrichir notre compréhension de l’histoire de la République de Guinée. Son travail rigoureux et passionné offre une perspective unique et essentielle sur notre passé, et inspirera les nouvelles générations. Chez nous, la qualité est un critère fondamental, et ce manuscrit l’a pleinement respecté », a-t-il déclaré.

Pour sa part, l’ancienne ministre de l’Éducation, Aïcha Bah, a salué un ouvrage attendu, à la fois analytique et porteur de propositions.

« C’est un livre qui traite des enjeux majeurs de la Guinée et du monde. Il reflète fidèlement le parcours et les convictions de Kabinet Komara : un homme d’État humble, compétent et visionnaire, dont l’engagement pour la Guinée et pour la communauté internationale mérite d’être salué », a-t-elle souligné.

Elle a aussi profité de l’occasion pour retracer le parcours de l’auteur.

« Kabiné Komara a eu un parcours brillant. J’en parle en connaissance de cause : il a été mon élève, puis mon collègue au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Ce qui m’a marquée chez lui, c’est son intelligence pétillante, son humour fin, sa capacité à captiver son auditoire. C’est un esprit brillant, un surdoué », a-t-elle poursuivi.

À son tour, l’auteur est revenu sur le sens du titre de son ouvrage.

« Quand je dis ‘comprendre pour agir’, cela signifie que si vous ne vous inscrivez pas dans l’histoire de votre pays, vous ne pouvez pas agir avec justesse. Dans ce livre, je parle notamment d’Alpha Kabinet qui, en 1725, s’est rendu au Fouta pour obtenir du soutien après l’attaque de Kankan. L’aide de l’Almamy a permis de repousser les assaillants, scellant ainsi un pacte fort entre le Fouta et Kankan. C’est ce lien qui a donné naissance au quartier Timbo, dont je suis originaire », a-t-il affirmé.

Il poursuit :

« On ne peut pas permettre que des pactes ancestraux soient anéantis par ignorance. Je parle aussi des violences survenues à N’Zérékoré. J’ai rédigé un article à ce sujet, que j’ai intégré au livre. Pourquoi les Tomamaniens et les Guerzés devraient-ils s’affronter ? Ils oublient qu’un pacte a été signé à Misadou dans les années 1600, interdisant toute attaque entre eux. Ce pacte a traversé toute la période coloniale sans être violé. On oublie aussi que Zégbéla Togba a soutenu l’Almamy Samory Touré en lui offrant sa bague, aujourd’hui encore portée par un descendant à Macenta ».

Par ailleurs, l’ancien Premier ministre est que « Comprendre l’histoire, c’est comprendre qu’il faut se battre pour transmettre cette vérité : tant que nous ne nous unissons pas, nous nous éloignons de notre essence », a-t-il conclu.

