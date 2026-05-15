Sangarédi : des travailleurs du groupe BCEIP paralysent les activités pour réclamer leurs droits

Un mouvement de grève a éclaté ce vendredi 15 mai 2026 à Sangarédi, dans la préfecture de Boké. Les travailleurs du groupe BCEIP ont suspendu toutes leurs activités pour dénoncer le non-respect de la convention collective des mines et carrières ainsi que la dégradation de leurs conditions de vie et de travail.

Réunis dans l’enceinte de la sous-préfecture de Sangarédi, les manifestants ont exprimé leur colère à travers plusieurs revendications sociales et professionnelles. Parmi leurs principales exigences figurent le recrutement direct à la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), l’application effective de la convention collective du secteur minier ainsi que le paiement des arriérés de salaires.

Les grévistes réclament également une revalorisation salariale, de meilleures conditions sociales et un bonus de fin d’année similaire à celui accordé aux travailleurs de la CBG. Ils demandent en outre une prise en charge sanitaire intégrale, estimant que les risques liés aux activités minières nécessitent une couverture médicale adaptée.

Selon des informations recueillies sur place, le mouvement affecte plusieurs services impliqués dans les opérations minières de la CBG à Sangarédi. Dans certains secteurs stratégiques, l’arrêt de travail aurait fortement perturbé les activités.

Face à la montée des tensions sociales, l’inspecteur du travail, Bakary Makoura Kourouma, a engagé des discussions avec les représentants des travailleurs et ceux de l’entreprise afin de trouver une issue favorable à la crise.

Pour l’heure, la direction du groupe BCEIP ne s’est pas officiellement exprimée sur les revendications des grévistes. Aux dernières nouvelles, les négociations se poursuivaient sous la médiation de l’inspection du travail.

Mamadou Bah, depuis Boké