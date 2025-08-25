Bah Oury renonce-t-il à ses ambitions au profit du général Doumbouya ?

Lors d’une interview accordée à la presse le 16 août, le Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah a créé la surprise : plutôt que de nourrir lui-même des ambitions présidentielles, il a déclaré qu’il préférerait voir le chef de l’État, Mamadi Doumbouya, briguer la magistrature suprême. Une position inattendue, surtout de la part du président de l’Union des Démocrates pour la Renaissance de Guinée (UDRG), qui dispose pourtant des moyens et de la légitimité politique pour porter un projet national.

S’exprimant avec une rare transparence sur sa vision de la gouvernance et de la continuité politique, Amadou Oury Bah a mis en avant la relation de confiance et de complémentarité qui le lie au chef de l’État. « Entre le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Oury Bah, il y a une connexion, une connectivité et une osmose dans les convictions ultimes et profondes de changer ce pays en profondeur », a-t-il affirmé.

Le chef du gouvernement a insisté sur la convergence de vues qui unit les deux dirigeants autour d’un projet commun de transformation structurelle de la Guinée, axé sur la réconciliation nationale, la stabilité, et la participation inclusive à la construction d’un avenir commun. Selon lui, c’est cette vision partagée qui guide leur action au quotidien, bien au-delà de toute ambition personnelle.

« Je n’ai jamais cherché à dire qu’il faut que ce soit toujours moi le numéro un », a-t-il ajouté, rappelant qu’il a fondé un parti politique et mis en avant d’autres figures, à une époque où il estimait que cette démarche servait au mieux les intérêts de son pays.

Pour Amadou Oury Bah, l’essentiel aujourd’hui est de consolider les acquis du processus politique en cours, et non de nourrir des ambitions personnelles. « Nous ne sommes pas là pour des questions d’intérêts individuels. Nous sommes là parce que les circonstances et l’histoire de notre pays nous amènent à nous donner la main », a-t-il martelé.

Thierno Amadou Diallo