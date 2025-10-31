Culture : pose de la première pierre des travaux de reconstruction de la Paillote

Le ministre directeur de cabinet de la Présidence, Djiba Diakité, accompagné du ministre secrétaire général de la Présidence, a procédé ce vendredi 30 octobre à la pose de la première pierre des travaux de reconstruction de la Paillote. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme Simandou 2040, plus précisément dans son deuxième axe stratégique dédié à la culture.

Ce rêve longtemps nourri devient enfin réalité. Le projet vise à perpétuer la mémoire de la Paillote et à rendre hommage aux générations d’artistes, de créateurs et d’acteurs culturels qui ont marqué de leur empreinte ce lieu emblématique symbole de créativité, de rassemblement et de transmission culturelle.

Prévue sur une durée de huit mois, la nouvelle Paillote sera un complexe culturel et artistique moderne de plus de 1 000 places. Fidèle à l’esprit originel du lieu, elle sera entièrement repensée pour répondre aux exigences du XXIᵉ siècle. Elle constituera un espace d’expression, de formation, de rencontres et de création.

« L’ancienne infrastructure que vous voyez devant vous sera réhabilitée ; elle servira de lieu de répétition afin de préserver l’héritage. La nouvelle Paillote accueillera également des résidences d’artistes, des studios de répétition, un musée du patrimoine musical, un espace d’exposition et une scène modulable, capable de recevoir aussi bien des ballets traditionnels que des concerts contemporains. Ainsi, cet endroit redeviendra ce qu’il a toujours été : le centre névralgique de la vie culturelle nationale, le miroir du génie guinéen et la vitrine de notre modernité », déclare en substance le ministre de la culture et de l’artisanat.

Selon le ministre Moussa Moïse Sylla, la reconstruction de la Paillote constitue aussi une manière de poursuivre un rêve collectif, en faisant de ce lieu un sanctuaire de la mémoire et un laboratoire de création où les jeunes générations puiseront l’inspiration pour inventer la Guinée culturelle de demain.

Il a ensuite rassuré que le suivi du chantier sera rigoureux, « brique par brique », jusqu’à la naissance de la nouvelle Paillote.

Pour sa part, le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mory Condé, a souligné que la réalisation de ce projet traduit le nouvel élan que connaît le pays dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040, à travers la construction d’infrastructures modernes et l’amélioration de l’aménagement urbain

« Pour la petite histoire, avant le 5 septembre, ce site avait été octroyé à d’autres fins. Mais grâce à l’engagement du chef de l’État, soucieux de préserver notre histoire et de poursuivre l’œuvre de nos ancêtres, il a instruit le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat de restituer au site sa vocation initiale. Ce lieu a toujours été la Paillote, et le Président a tenu à ce que cela reste ainsi. C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui », a-t-il déclaré.

En procédant à la pose de la première pierre, le ministre Djiba Diakité a rappelé que ce projet s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040, voulu et porté par le Président de la transition.

« La Paillote, dans sa nouvelle vie, portera cette ambition. Elle sera à la fois un espace de mémoire comme l’ont rappelé certains doyens en évoquant son histoire et un espace d’innovation : un laboratoire de création et de transmission où se rencontrent l’ancien et le nouveau, les maîtres d’hier et les talents de demain. En la reconstruisant, nous reconstruisons aussi le fil de notre récit national, celui d’un peuple fier, créatif, résilient et tourné vers l’avenir », a-t-il affirmé.

La reconstruction de la Paillote symbolise ainsi la renaissance d’un espace mythique, où mémoire et modernité se conjuguent pour réaffirmer l’âme créative de la Guinée.

