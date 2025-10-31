Ligue 1 : le Hafia s’incline face au Milo de Kankan pour son entrée en lice

Le stade Petit Sory de Nongo a servi de cadre, ce vendredi, au premier grand choc de la saison entre deux des trois derniers champions de Guinée : le Hafia FC et le Milo FC de Kankan. Devant le président du Hafia, Kerfalla Camara KPC, et le sélectionneur national, les acteurs ont offert un spectacle intense.

Dès l’entame, les deux équipes se sont montrées ambitieuses. Le Milo, mieux en place tactiquement et plus tranchant offensivement, s’est procuré les plus belles occasions sans toutefois concrétiser. Le Hafia, de son côté, a retrouvé un certain rythme, mais a également manqué de réalisme, à l’image de sa prestation récente en Coupe de la CAF.

Contre le cours du jeu, une mésentente entre Mory Keïta, l’international guinéen, et son défenseur gabonais profite au Milo. L’attaquant Adama Camara ouvre le score à la 36e minute, permettant aux Kankanais de mener 1-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, le Hafia tente de réagir en procédant à plusieurs changements, mais sans succès. Après l’heure de jeu, le Milo double la mise sur un coup de pied arrêté repris de la tête par Sidiki Konaté (2-0).

Dos au mur, le Hafia jette toutes ses forces dans la bataille, mais bute à plusieurs reprises sur un Kémo Touré impérial dans ses cages. À la 83e minute, Damaro Mohamed Bangoura réduit l’écart de la tête après un excellent travail de Iyanga sur le côté gauche, ramenant le score à 2-1.

Le Milo FC tient bon jusqu’au coup de sifflet final et met ainsi fin à une série noire de deux défaites consécutives face au Hafia.

Lonceny Camara