Modernisation routière : le Directeur général du FER SA inspecte les sites de péage et de pesage de Tabily et Foyé

Kindia–Mamou, 31 octobre 2025 – Dans le cadre du programme national de modernisation et d’exploitation des postes de péage et de pesage-péage sur la Route Nationale N°1, une mission de terrain conduite par le Directeur Général du Fonds d’Entretien Routier (FER SA), accompagné de son adjoint, s’est rendue successivement sur les sites de Tabily (Kindia) et Foyé (Mamou).

Cette visite technique s’est déroulée en présence des représentants de l’Autorité de Contrôle et de Gestion des Projets (ACGP), de la Commission d’indemnisation, ainsi que des entreprises partenaires Métal Plus et GEA, en charge de la réalisation des travaux.

L’objectif de la mission était double : échanger avec les populations locales concernées par la construction des deux nouvelles stations de péage et de pesage-péage, et s’assurer du bon déroulement des préparatifs liés à la mise en œuvre du projet. Les discussions ont porté sur les bénéfices économiques et sociaux attendus, notamment en matière de fluidité du trafic, de sécurité routière et de création d’emplois, mais aussi sur les modalités d’indemnisation des personnes impactées.

Lors des échanges, le Directeur Général du FER SA a rappelé la portée stratégique de ces infrastructures pour le financement durable de l’entretien routier et le développement du réseau national. Il a réaffirmé l’engagement du FER SA à garantir une mise en œuvre participative, inclusive et respectueuse du contenu local, afin d’assurer la pleine adhésion des communautés bénéficiaires.

Les autorités locales et populations de Tabily et de Foyé ont, pour leur part, salué cette démarche de concertation directe. Elles ont exprimé leur soutien total au projet et leur disponibilité à accompagner les équipes techniques tout au long des travaux, convaincues de l’impact positif de ces infrastructures sur la mobilité, le commerce et le développement local.

La mission s’est achevée dans un climat d’écoute et de confiance mutuelle, illustrant la convergence des efforts entre le FER SA, les autorités locales et les populations pour la réussite d’un projet d’intérêt national, essentiel à la modernisation du réseau routier guinéen.