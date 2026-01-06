Où et quand l’investiture de Mamadi Doumbouya ? Les indices s’accumulent

Depuis la confirmation officielle de son élection par la Cour suprême, le 4 janvier 2026, une nouvelle étape cruciale du processus institutionnel retient l’attention : la cérémonie d’investiture du Président Mamadi Doumbouya. Deux interrogations dominent désormais le débat public : où se déroulera cet événement solennel et quand interviendra-t-il ?

Sur le lieu, plusieurs indices concordants orientent les regards vers le stade Général Lansana Conté de Nongo. La récente visite de haut niveau effectuée sur le site par des membres influents du cabinet présidentiel, notamment Djiba Diakité et Amara Camara aux côtés d’éléments du Groupement des Forces spéciales et du ministre de la Jeunesse et des Sports, Bogola Haba, n’est pas passée inaperçue. À cela s’ajoute l’accélération visible des travaux de réhabilitation, ainsi que l’embellissement progressif des lieux, autant de signaux qui renforcent l’hypothèse d’un choix déjà acté pour accueillir la cérémonie.

Quant à la date, la réponse se trouve dans le strict respect des dispositions constitutionnelles. La Loi fondamentale encadre clairement le délai dans lequel doit intervenir l’investiture du président élu. À ce titre, l’article 58 de la Constitution précise :

“Article 58: Le Président de la République élu, est investi le jour de l’expiration du mandat du du Président de la République en fonction. Lorsqu’en raison de l’extension des délais d’organisation des élections, due à la survenance d’un cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif de candidats évoqués aux articles 50 à 53, aucun candidat n’est élu à la date d’expiration du mandat du Président de la République en fonction, celui-ci reste en fonction jusqu’à l’investiture du Président de la République élu, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de son élection. En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif du Président de la République en fonction, avant l’expiration de son mandat et après la proclamation des résultats définitifs du second tour, le Président de la République élu entre immédiatement en fonction.”

Ledjely.com