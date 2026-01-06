ledjely
Accueil » Présidentielle en Guinée : l’UE valide, mais attend la suite du processus
A la une

Présidentielle en Guinée : l’UE valide, mais attend la suite du processus

Par LEDJELY.COM

Après la validation de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 par la Cour suprême, l’Union européenne a salué un scrutin qu’elle qualifie d’« étape décisive et attendue » vers la fin de la transition politique en Guinée. Bruxelles réaffirme sa disponibilité à poursuivre un partenariat de long terme avec Conakry, tout en appelant à l’organisation d’élections complémentaires dans un cadre ouvert, transparent et inclusif.

L’Union européenne (UE) a réagi à l’issue de l’élection présidentielle guinéenne du 28 décembre 2025, remportée par Mamadi Doumbouya, en soulignant l’importance de ce scrutin dans le processus de retour à l’ordre constitutionnel. Dans sa réaction, Bruxelles estime que cette élection constitue une « étape décisive et attendue » vers la fin de la transition politique engagée depuis septembre 2021.

Tout en prenant acte de cette avancée institutionnelle majeure, l’UE se projette déjà dans l’après-présidentielle. Elle appelle les autorités guinéennes à organiser les élections restantes nécessaires à l’achèvement du processus constitutionnel, notamment les législatives et les élections locales, dans des conditions « ouvertes, transparentes et inclusives ».

Par ailleurs, l’Union européenne réaffirme sa volonté de maintenir et de renforcer son partenariat avec la Guinée, fondé sur des « intérêts partagés », précise-t-elle.

Cette prise de position de Bruxelles s’ajoute à une série de réactions internationales saluant la fin progressive de la transition en Guinée. Un message clair : si l’élection présidentielle marque un tournant, le retour complet à l’ordre constitutionnel reste conditionné à la tenue des prochaines échéances électorales.

Siby

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Surveillance électorale : la GMD fait le plein… de délégués

LEDJELY.COM

Kankan : entre engouement matinal et affluence inégale

LEDJELY.COM

Tirs nocturnes à Sonfonia : un groupe armé neutralisé (PCO-SI)

LEDJELY.COM

Patrice Talon : « Cette forfaiture ne restera pas impunie »

LEDJELY.COM

Enlèvement de citoyens: le Parquet sort les griffes contre les accusations visant l’État

LEDJELY.COM

Ni caution ni compromission : l’UFDG ferme la porte à tout soutien politique

LEDJELY.COM
Chargement....