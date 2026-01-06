Présidentielle en Guinée : l’UE valide, mais attend la suite du processus

Après la validation de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 par la Cour suprême, l’Union européenne a salué un scrutin qu’elle qualifie d’« étape décisive et attendue » vers la fin de la transition politique en Guinée. Bruxelles réaffirme sa disponibilité à poursuivre un partenariat de long terme avec Conakry, tout en appelant à l’organisation d’élections complémentaires dans un cadre ouvert, transparent et inclusif.

L’Union européenne (UE) a réagi à l’issue de l’élection présidentielle guinéenne du 28 décembre 2025, remportée par Mamadi Doumbouya, en soulignant l’importance de ce scrutin dans le processus de retour à l’ordre constitutionnel. Dans sa réaction, Bruxelles estime que cette élection constitue une « étape décisive et attendue » vers la fin de la transition politique engagée depuis septembre 2021.

Tout en prenant acte de cette avancée institutionnelle majeure, l’UE se projette déjà dans l’après-présidentielle. Elle appelle les autorités guinéennes à organiser les élections restantes nécessaires à l’achèvement du processus constitutionnel, notamment les législatives et les élections locales, dans des conditions « ouvertes, transparentes et inclusives ».

Par ailleurs, l’Union européenne réaffirme sa volonté de maintenir et de renforcer son partenariat avec la Guinée, fondé sur des « intérêts partagés », précise-t-elle.

Cette prise de position de Bruxelles s’ajoute à une série de réactions internationales saluant la fin progressive de la transition en Guinée. Un message clair : si l’élection présidentielle marque un tournant, le retour complet à l’ordre constitutionnel reste conditionné à la tenue des prochaines échéances électorales.

Siby